قصر سفید:کشته شدن وزیر اطلاعات ایران به خیر ایالات متحده است

قصر سفید از کشته شدن وزیر اطلاعات رژیم تروریستی ایران توسط اسراییل، استقبال کرده است. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران در حالی کشته شده است که عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم آن کشور، وارد نزدهمین روز شده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه (۱۹مارچ) در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اشاره به اسماعیل خطیب گفت: :"این مرد دیگر با ما در روی زمین نیست، این یک چیزی خوب برای ایالات متحده است، یک چیز خوب برای مردم امریکا است که از دیر زمان توسط این رژیم سرکش تروریستی تهدید شده اند."

اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، روز چهارشنبه در یک نوار ویدیویی کشته شدن خطیب را اعلام کرد و گفت که شب گذشته در یک حمله نظامیان اسراییلی کشته شد، ولی موقعیت این حمله را مشخص نکرد.

پیش از این، علی لاریجانی، رییس شورای عالی امنیت ملی ایران، و غلام رضا سلیمانی، فرمانده نیروی شبه‌نظامی بسیج، روز دوشنبه و سه شنبه در حملات هوایی اسراییل کشته شدند.

کتز همچنین گفت که او و بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، به "اردوی اسراییل اجازه داده اند تا هر مقام ارشد ایرانی را که موقعیت شان براساس معلومات استخباراتی و عملیاتی مشخص شود، بدون نیاز به تایید اضافی از بین ببرد. ما به دنبال کرده و هدف قراردادن همهٔ آنان ادامه خواهیم داد".

نیروهای دفاعی اسراییل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته اند که خطیب در اعتراضات اخیر در سراسر ایران، "نقش قابل ملاحظه" به شمول بازداشت و کشتن معترضان، داشت. در این پست آمده است که او حملات تروریستی علیه اسراییلی‌ها و امریکایی‌ها را در سراسر جهان نیز رهبری می‌کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشت که ایران "از سوی هرکس به عنوان دولت درجه یک حامی تروریزم شناخته می‌شود. ما بگونهٔ سریع آنان را از کار می‌اندازیم".

سخنگوی قصر سفید در صحبت با فاکس نیوز، جزییات تازه از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در مورد عملیات خشم حماسی را نیز ارایه کرد.

کارولین لیویت گفت که اردوی ایالات متحده از آغاز این عملیات تاکنون، بر بیش از ۷۸۰۰ هدف مربوط به رژیم ایران حمله کرده است.

لیویت افزود: "بیش از ۱۲۰ کشتی قوای بحری ایران در بستر بحر قرار دارد و توسط اردوی بزرگ ما غرق ساخته شده اند."