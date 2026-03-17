ایالات متحدۀ امریکا گفته است که وضعیت درگیری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان را از "نزدیک" زیر نظر داشته و طرف‌های درگیر را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دپلوماسی ترغیب کرده است.

قصر سفید در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا گفت: "ایالات متحده همه اشکال تروریزم را محکوم کرده و هر دو طرف را ترغیب می‌کند تا تضمین کنند که قلمرو شان توسط گروه‌های تروریستی به منظور حملات فرامرزی علیه همسایگان شان کار گرفته نشود."

در عین حال نهادهای سازمان ملل متحد ضمن ابراز تاثر به خاطر کشته شدن غیرنظامیان افغان در حملۀ هوایی نظامیان پاکستانی بر یک مرکز درمانی در کابل، خواستار حفاظت جان غیرنظامیان و تحقیق این رویداد شده اند.

رسانه‌ها از قول مقام‌های حکومت طالبان گزارش داده اند که در یک حملۀ هوایی نظامیان پاکستانی بر یک مرکز درمان معتادان امید در شهر کابل، کم از کم ۴۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده اند.

کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر حفاظت از جان غیرنظامیان، خواستار "تحقیق فوری، مستقلانه و شفاف" این رویداد و پاسخگویی عاملان آن در مطابقت با معیارهای بین‌المللی شده است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت، ضمن ارایۀ آمار گزارش شده، در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است که از آغاز درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان در اواخر ماه فبروری، بر اساس گزارش‌ها، تا کنون کم از کم شش مرکز صحی در افغانستان هدف حملات قرار گرفته است.

گبریسوس ضمن ترغیب طرف‌های درگیر به تنش‌زدایی، گفته است که سازمان جهانی صحت برای تایید این رویدادها سرگرم کار است، اما به گفتۀ وی تشدید جنگ بار بیشتری را بر دوش سیستم صحی افزوده و "صحت و بهزیستی جمعیت آسیب‌پذیر را در معرض خطرهای فزاینده" قرار می‌دهد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان گفته است که ۴۰۸ نفر در حملۀ دوشنبه شب نظامیان پاکستانی کشته و ۲۵۶ نفر دیگر در این حمله زخمی شده اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان، روز سه شنبه ۱۷ مارچ در صحبت با خبرنگاران گفت که وضعیت صحی شمار زیاد زخمی شدگان این رویداد وخیم است.

حکومت پاکستان، ادعاها مبنی بر حمله بر تاسیسات ملکی در افغانستان را رد کرده و گفته است که "تاسیسات نظامی و زیربناهای حامی تروریستان را به گونۀ دقیق هدف قرار داده است".

با اینحال، هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) با نشر بیانیه‌ای گفته است: "به تاریخ ۱۶ مارچ حوالی نه شب، حمله هوایی که توسط نیرو های نظامی پاکستان انجام گردید شفاخانه تداوی معتادان "امید" را در کابل متاثر ساخت که از اثر آن ده ها تن کشته و یا زخمی شدند."

یوناما ضمن تقاضا برای "کاهش تنش‌ها و آتش‌بس بی‎درنگ" گفته است که بر مبنای قوانین بین‌المللی، تمامی طرف‌های درگیر در منازعات بایست به افراد بیمار و زخمی، کارمندان طبی، شفاخانه ها و امبولانس ها حرمت گذاشته و از آنان محافظت کنند.



