سازمان جهانی صحت: سرخکان جان ۱۶ نفر را در افغانستان گرفت

سازمان جهانی صحت یا "دبلیو‌اچ‌او" در افغانستان می‌گوید که با افزایش روند بازگشت‌ افغان‌ها، شمار افراد مبتلا به سرخکان و سایر بیماری‌ها در این کشور نیز افزایش یافته است.

سازمان جهانی صحت در گزارش ماهانه خود [فبروری] اعلام کرد که شمار موارد سرخکان در افغانستان، ۳۵درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که تنها در ماه گذشته، ۲۶۰۳ نفر به سرخکان مبتلا شده که از جمله "۱۶ نفر آن جان خود را از دست داده‌ است."

به گفته این سازمان، در جریان ماه جنوری امسال، از میان ۱۹۲۸ مورد سرخکان، پنج نفر جان خود را از دست داده‌ است.

سازمان جهانی صحت، همچنان در گزارش خود به شیوع و افزایش برخی بیماری‌های دیگر در افغانستان اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که "در جریان ماه فبروری، ۵۹۶۸ نفر به تکالیف مربوط به اسهالات مبتلا و در نتیجه سه نفر جان خود را از دست داده‌ است.

سازمان جهانی صحت در حالی از افزایش موارد ابتلا به این بیماری‌ها در افغانستان خبر داده است که سازمان ملل متحد می‌گوید تنها در سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیون افغان از بیرون به کشورشان بازگشته‌اند. به گفتۀ سازمان ملل متحد، تنها در ماه گذشتۀ میلادی"۱۵۸ هزار نفر از طریق گذرگاه‌های مرزی وارد افغانستان شده‌اند" و برخی از بیماری‌های همه‌گیر از طریق رفت و آمد افراد منتقل می‌شوند.

کمک تجهیزات صحی

سازمان جهانی صحت می‌گوید که ماه گذشته تجهیزات اولیۀ صحی را برای مبارزه با این بیماری‌ها و برآورده کردن نیازهای ۲۳۶ هزار نفر و همچنان بسته های مراقبت‌های اضطراری نجات‌بخش را برای ۲۷۰۰ بیمار، در مناطق مختلف افغانستان فراهم کرده است".

این سازمان همچنان می‌گوید که ۲۰۴ کارمند صحی و ۱۰۴ مرکز درمانی را در ۲۱ ولایت افغانستان برای درمان بیماران فراهم کرده است.

سازمان جهانی صحت هشدار داده است که افزایش این بیماری‌ها، سیستم صحی ضعیف افغانستان را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. این سازمان توصیه کرده است که باید برنامه‌های تطبیق واکسین، نظارت و خدمات صحی گسترش یافته و این برنامه ها برای مردم در افغانستان تسهیل داده شود.