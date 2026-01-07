ویتکاف از 'پیشرفت قابل توجه' در مذاکرات با متحدین اوکراین خبر داد

استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، پس از مذاکرات با بیش از ۳۰ کشور غربی که از کییف در جنگ علیه روسیه حمایت میکنند، از "پیشرفت قابلتوجه" خبر داد.
ویتکاف گفت که این پیشرفتها روی چندین مساله – به شمول یک چارچوب ضمانت امنیت دوجانبه و یک طرح رفاه برای اوکراین صورت گرفته است.
اعضای گروه موسوم به "ایتلاف حامیان" روز سهشنبه در پاریس با ولادیمیر زیلینسکی، رییسجمهور اوکراین، دیدار کردند.
استیف ویتکاف در شبکۀ اجتماعی ایکس در رابطه به این دیدار نوشت: "گروه ایتلاف همچنان یک اعلامیه را نشر کرد که چارچوب خود را برای تضمین امنیتی بازتاب میدهد. ما با ایتلاف روی این موضوع موافق استیم که ضمانت امنیت پایدار و تعهدات قوی برای رفاه، برای صلح پایدار در اوکراین ضروری است و ما همکاری مشترک را در این زمینه ادامه خواهیم داد.
ویتکاف خاطر نشان کرد که هیات ایالات متحده که شامل جرد کووشنر، داماد رییس جمهور ترمپ است، "چندین ملاقات را با اروپاییها به شمول ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه و اوکراینیها به شمول رییس جمهور زیلینسکی انجام داده و به خاطر رویکرد همکاریجویانه و مشارکت بین طرفین، تشویق شدند."
این ملاقات در پرتو تلاشهای تازۀ دیپلوماتیک به رهبری ایالات متحده به هدف ختم جنگ متجاوزگرانۀ روسیه علیه اوکراین صورت میگیرد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده هفتۀ گذشته دو تماس تلیفونی با رییس جمهور پوتین داشت و در اقامتگاهش در فلوریدا با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین نیز دیدار کرد.
رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "فکر میکنم بالاخره به توافقی خواهیم رسید. امیدوارم خیلی دور از دسترس نباشند." دونالد ترمپ افزود که دوست دارد به این درگیری پایان دهد و علاوه کرد: "فکر میکنم این کار را خواهیم کرد."
رییس جمهور ایالات متحده در گذشته گفته است که "یک یا دو مسئلۀ بسیار دشوار وجود دارد" که روسها و اوکراینیها باید آنرا حل کنند.
نقطۀ عمدۀ مورد منازعه، منطقۀ دنباس در شرق اوکراین است. روسیه اکثریت بخشهای این منطقه را کنترول میکند و خواهان خروج نیروهای اوکراین از بخشهای است که تحت کنترول روسیه قرار ندارد.
گروه