استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، جهت دستیابی به حل و فصل دیپلوماتیک سرکوبیهای بیرحمانۀ معترضان در ایران، ابراز امیدواری کرده گفته است که همچو یک راهحلی در صورتی قابل دستیابی است که تهران به فعالیتهای مخرب کلیدی خود پایان دهد.
اعتراضات سراسری ضد حکومت در ایران، وارد دومین هفته شده و مقامات امنیتی ایران دست به سرکوب بیرحمانه معترضان زده است.
ویتکاف روز پنجشنبه در اجلاس سالانه شورای اسراییلی-امریکایی در فلوریدا در جمع مردم صحبت میکرد.
فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده، در پاسخ به پرسشی که آیا فکر میکند که رییس جمهور ترمپ تهدیدهای خود را برای اقدام نظامی، جهت جلوگیری از کشتار معترضین توسط رژیم ایران عملی خواهد کرد یا نه گفت: " امیدوارم یک راه حل دپلوماتیک وجود داشته باشد."
ویتکاف افزود که چنین راه حلی میتواند در صورتی حاصل شود که ایران در مورد چهار موضوع از جمله غنیسازی یورانیم، ذخایر یورانیم با درجه تسلیحاتی، کاهش شمار میزایلهای بالستیک و قطع حمایت از گروههای نیابتی تروریستی، توافق کند.
با اشاره به رژیم ایران، ویتکاف گفت: "اگر آنان [مقامات ایران] میخواهند به کشورهای جهان بپیوندند، و ما بتوانیم آن چهار مساله را از راه دیپلوماتیک حل کنیم، در آنصورت یک راه حل بزرگی خواهد بود. و فکر میکنم بدیل آن راه حلی بدی است."
مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت گفت که تخمینها از تعداد معترضان کشتهشده در نتیجۀ سرکوب رژیم ایران، از هزاران تا دهها هزار نفر متغیر است.
این نخستین باری است که یک مقام امریکایی بهطور علنی آنچه را به اشتراک میگذارد که حکومت ترمپ معتقد است یک آمار تخمینی معتبر از کشتهشدگان میباشد که تا این حد بالا است.
والتز گفت که به دلیل قطع سراسری انترنیت توسط رژیم ایران، ایالات متحده در بارۀ کلیت خشونت وارده در ایران، معلومات دقیق در دست ندارد. قطع سراسری انترنت روز پنجشنبه به وقت محلی ایران، وارد دومین هفتۀ خود شد.
والتز این را هم گفت که رییس جمهور ترمپ یک "مرد عمل" است.
نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد سخنان خود را با این جمله پایان داد که ترمپ "واضح ساخته است که تمام گزینهها برای توقف کشتار روی میز قرار دارند – و هیچکس اینرا بهتر از رهبری رژیم ایران نمیداند."
