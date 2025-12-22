استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ حکومت ایالات متحده، مذاکرات جداگانه امریکا با مقام های روسیه، اوکراین و اروپا در میامی، فلوریدا را در حالی "سازنده و ثمربخش" توصیف کرد که تلاش‌های دیپلوماتیک با هدف پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد.

ویتکاف روز یکشنبه (۲۱ دسمبر) با انتشار پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که طرح صلح دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا برای اوکراین، محور مذاکرات دو روزه با هیات روسی به رهبری کریل دمیتریف، فرستاده ویژه روسیه، بوده است.

ویتکاف که جرد کوشنر، داماد ترمپ، نیز در این مذاکرات به او پیوسته بود، گفت: " روسیه همچنان کاملاً متعهد به دستیابی به صلح در اوکراین است. روسیه برای تلاش‌ها و حمایت ایالات متحده برای حل مناقشه اوکراین و برقراری مجدد امنیت جهانی بسیار ارزش قایل است."

به گفته ویتکاف، هیات امریکایی همچنین به مدت سه روز در میامی با مقام های اوکراینی و اروپایی دیدار کرد تا "رویکرد استراتیژیک مشترک بین اوکراین، ایالات متحده و اروپا را هم آهنگ کند".

به گفته ویتکاف و رستم عمروف، که رهبری هیات اوکراین را بر عهده داشت، در جریان مذاکرات جداگانه ایالات متحده و اوکراین، دو طرف بر توسعه بیشتر طرح صلح ۲۰ ماده‌ای، " هم آهنگی مواضع در رابطه به چارچوب تضمین امنیتی چند جانبه، هم آهنگی مواضع در مورد چارچوب تضمین امنیتی ایالات متحده برای اوکراین و توسعه بیشتر در مورد طرح اقتصادی و رفاه" تمرکز کردند.

ویتکاف و عمروف هر دو در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشتند که " اولویت مشترک ما توقف کشتار، تضمین امنیت و ایجاد شرایطی برای بهبود، ثبات و رفاه طولانی مدت اوکراین است."