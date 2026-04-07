از هفتم اپریل، روز جهانی صحت در حالی در سراسر جهان تجلیل به عمل می آید که نگرانی‌های عمیقی در مورد سلب حق دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات صحی وجود دارد.

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، هشدار می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده، نظام صحی این کشور را با چالش بی‌سابقه روبرو کرده است.

آقای بینت امروز سه‌شنبه، ۷ اپریل، به مناسبت روز جهانی صحت در پیام در شبکه ایکس نگاشته است: " در روز جهانی صحت، زنان و دختران افغان همچنان با موانع شدیدی در مراقبت‌های صحی روبرو هستند. محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار، آموزش و کارمندان صحی زن، سیستم صحی را تضعیف کرده و منجر به رنج‌های قابل پیشگیری و مرگ‌ومیر می‌شود. "

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بر الزام‌آور بودن قوانین بین‌المللی تاکید کرده و نگاشته است که تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، از جمله حق دسترسی به صحت، همچنان لازم‌الاجرا است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وضع محدودیت ها بر آموزش دختران و زنان توسط حکومت طالبان، آینده کدرهای صحی زن را در افغانستان با بن‌بست مواجه کرده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، ابتدا دختران را از مکاتب متوسطه و لیسه و سپس در دسمبر ۲۰۲۲ از رفتن به پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی طبی منع کرد.

با وجود گذشت بیش از چهار سال و ادعاهای طالبان مبنی بر "موقتی بودن" این فرامین برای اصلاح نصاب آموزشی، هنوز هیچ گام عملی برای بازگشایی این مراکز برداشته نشده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود که در ۲۳ فبروری سال روان نشر شد، سیاست‌های طالبان را "حمله سیستماتیک" به حقوق افغان‌ها، به‌ویژه زنان، توصیف کرده است.

پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر (HRW) نیز هشدار داده بود که تلاقی "کاهش کمک‌های بین‌المللی" و "نقض حقوق زنان توسط طالبان"، سلامت میلیون‌ها انسان را به خطر انداخته است. این سازمان تصریح می‌کند که بحران کنونی، شهروندان افغانستان را به طور فزاینده‌ای در برابر سوءتغذیه حاد و امراض ساری آسیب‌پذیر کرده است.

هفتم اپریل، سالگرد تاسیس سازمان جهانی صحت در سال ۱۹۴۸ است که از آن به حیث روز جهانی صحت در جهان تجلیل به عمل میاید. این سازمان شعار سال ۲۰۲۶ خود را "با هم برای سلامت" برگزیده است؛ عنوانی که بازتاب‌دهنده ضرورت دسترسی همگانی به خدمات صحی است.