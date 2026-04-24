سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدیدی گفته است که جنگها عامل عمدۀ ناامنی غذایی در جهان بوده و در کنار آن وخامت وضعیت اقلیمی و تکانهای اقتصادی نیز سبب شده است که مردم در جهان به غذای بسنده دسترسی نداشته باشند.
در این گزارش که از سوی ادارۀ غذا و زراعت سازمان ملل متحد، برنامۀ جهانی غذا و ایتلافی از گروههای امدادرسان بشری و سازمانهای انکشافی تهیه شده، آمده است که و پس از بررسی وضعیت امنیت غذایی در ۴۷ کشور، پی برده شد که ۲۶۶ میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۲۵ سطح بلند ناامنی حاد غذایی را تجربه میکردند.
بحرانی ترین وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان، سودان، سودان جنوبی، یمن، نایجریا و جمهوری دموکراتیک کانگو ثبت شده است. بنگلهدیش، نایجر و سوریه به عنوان کشورهایی در این گزارش یاد شده اند که امنیت غذایی در آن بهبود یافته است.
گزارش با برجسته کردن کاهش بودجه برای مساعدتهای بشری گفته است که منابع پولی برای کمکهای بشری از سال ۲۰۲۲ به اینسو ۵۹ درصد کاهش یافته است.
ایالات متحده بزرگترین فراهم کنندۀ کمکها هم به ادارۀ غذا و زراعت و هم برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد است.
