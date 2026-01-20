دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، وارد دومین سال دور دوم ریاست جمهوری اش می‌شود.

در یک‌سال گذشته، حل و فصل منازعات در خارج، وضع تعرفه‌های گزاف و دستور عملیات‌ نظامی علیه تروریست‌های مواد مخدر، از کارکردهای برجستۀ وی بوده است.

رییس جمهور ترمپ گفته است که در سال ۲۰۲۵، هشت جنگ را حل و فصل کرده است که برجسته‌ترین تلاش وی، طرح صلح غزه بود که در نهایت در ماه اکتوبر به توافق آتش‌بس جنگ دوساله میان اسراییل و گروه تروریستی حماس منجر شد.

از منازعات دیگری که رییس جمهور ترمپ، نقش اصلی را در حل و فصل آن بر عهده داشت، می‌توان به منازعات بین آذربایجان - ارمنستان، جمهوری دموکراتیک کانگو - رواندا، ایران - اسراییل و تایلند – کمبودیا اشاره کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده به مناسبت نخستین سالگرد دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که ترمپ در یک‌سال "با پیگیری جسورانۀ صلح از طریق قدرت، حاکمیت امریکا را پس گرفت."

رییس جمهور ترمپ در راس یک تلاش تجدید شده قرار داشت تا روسیه و اوکراین را متقاعد سازد، جهت پایان دادن به جنگ تجاوزکارانۀ روسیه توافق کنند. پیش‌نویس چارچوب صلح ایالات متحده، در محراق جلسات اخیر جداگانه بین مقامات امریکایی و جناح‌های درگیر قرار داشته است.

در هفته‌های اخیر، رییس جمهور ترمپ از مقامات ایرانی خواست تا کشتار معترضان را که به جاده‌های شهرهای مختلف ایران برآمده بودند، متوقف کنند. ترمپ گفته است که تمام گزینه‌ها، به شمول اقدام نظامی، روی میز قرار دارند.

دونالد ترمپ، در یک‌سال گذشته، با صدور فرمان‌های اجرایی و اقدام نظامی علیه مظنونان تروریست مواد مخدر، تلاش‌هایش را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سرعت بخشیده است.

در اوایل ماه جنوری، رییس جمهور امریکا دستور عملیات نظامی را به منظور بازداشت نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا صادر کرد که اکنون در ایالات متحده، با اتهامات تروریزم مواد مخدر و سلاح رو برو است.

از آنجاییکه هدف حکومت به رهبری ترمپ، تحول تجارت جهانی و ارتقای مشاغل و تولید در ایالات متحده عنوان شده است، یکی از عناصر عمدۀ سیاست خارجی رییس جمهور ترمپ در طول اولین سال ریاست جمهوری‌اش، اعمال "تعرفه‌های متقابل" گسترده بر ده‌ها کشور بود.

در تازه ترین اقدام، دونالد ترمپ این هفته گفت که او تعرفه‌های ده درصدی را بر هشت کشور اروپایی وضع می‌کند که به طور جمعی با تصاحب گرینلند توسط ایالات متحده مخالف اند. رییس جمهور ترمپ تاکید کرده است که این اقدام به دلیل اهمیت استراتیژیک گرینلند برای امنیت ملی ضروری است.

در بخش کمک‌های خارجی، قصر سفید در ماه اگست نزدیک به ۵ میلیارد دالر کمک و بودجه سازمان‌های بین‌المللی را لغو کرد که به گفته قصرسفید، در تناقض با"اولویت‌های امریکا نخست" ترمپ قرار دارد.

مقامات حکومت به رهبری ترمپ گفتند که ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی، پول مالیه‌دهندگان امریکایی را برای تمویل برنامه‌هایی استفاده کرده است که مغایر ارزش‌های امریکایی و نمایانگر بدترین افراط و تفریط‌های ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا (یو‌اس‌ای‌آی‌دی) بود.