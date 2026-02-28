آغاز عملیات نظامی اسراییل و امریکا بر رژیم ایران

تشکیل گروه ویژه امریکا برای کمک به شهروندان امریکایی
در پی آغاز عملیات نظامی مشترک ایالات متحدۀ امریکا و اسراییل علیه رژیم ایران، وزارت خارجه ایالات متحده از تشکیل یک گروه کار ویژه خبر داد.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت: "وزارت خارجه امریکا یک گروه ویژه را برای کمک به شهروندان امریکایی و پشتیبانی از تلاشهای دپلوماتیک تشکیل داده است."
عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل بر شهرهای مختلف ایران با واکنشهای مختلف اعضای کانگرس ایالات متحده به همراه بوده است.
اد مارکی، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست، از اقدام نظامی امریکا علیه رژیم ایران انتقاد کرد.
در تازه ترین انکشاف پس از آغاز حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران، در حالیکه در یک ساعت گذشته، میزایلهای ایران به سوی بحرین، قطر، امارات متحدۀ عربی و کویت شلیک شده که اکثر این میزایلها رهگیری شده اند، وزارت خارجۀ ایران بدون اشاره به این حملات، در بیانیهای "از همه حکومتهای عضو سازمان ملل متحد، به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی و اعضای جنبش عدم تعهد" خواسته است تا حملۀ اسراییل و امریکا را بر مواضع ایران محکوم کنند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، لینک مطلب کامل صدای امریکا از ترجمۀ مکمل سخنرانی اش را در حساب کابری خود در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل بازنشر کرد.