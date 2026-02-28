آغاز عملیات نظامی اسراییل و امریکا بر رژیم ایران

در تازه ترین انکشاف پس از آغاز حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران، در حالیکه در یک ساعت گذشته، میزایل‌های ایران به سوی بحرین، قطر، امارات متحدۀ عربی و کویت شلیک شده که اکثر این میزایل‎‌‌ها رهگیری شده اند، وزارت خارجۀ ایران بدون اشاره به این حملات، در بیانیه‌ای "از همه حکومت‌های عضو سازمان ملل متحد، به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی و اعضای جنبش عدم تعهد" خواسته است تا حملۀ اسراییل و امریکا را بر مواضع ایران محکوم کنند.