دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل کشته شدن علی خامنهای رهبر ایران را تایید کرد.
رییس جمهور ترمپ عصر شنبه ۲۸ فبروری نوشت: "خامنهای، یکی از شیطانی ترین افراد در تاریخ، مرده است."
در این پیام آمده است: "این فقط عدالت برای مردم ایران نیست، بلکه برای همۀ امریکاییهای بزرگ و نیز برای مردمی از کشورهای بسیاری در سراسر جهان است که به دست خامنهای و باند ارازل و اوباش خونخوارش کشته یا معلول شده اند."
پیش از این بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل نیز اعلام کرده بود که "نشانههای بسیاری" وجود دارد مبنی بر اینکه علی خامنهای، رهبر رژیم ایران، ممکن است در جریان حملات مشترک اسراییل و ایالات متحده در ایران کشته شده باشد.
در این پیام دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده نگاشته است: "او [علی خامنهای] نتوانست از سیستمهای استخباراتی و ردیابی بسیار پیشرفتۀ ما فرار کند و با همکاری نزدیک با اسراییل، نه او و نه دیگر رهبران که همراه او کشته شدند، کاری از دستشان بر نمیآمد."
دونالد ترمپ گفته است: " این بزرگترین فرصت برای مردم ایران است تا کشورشان را پس بگیرند. میشنویم که بسیاری از نیروهای سپاه، اردو و دیگر نیروهای امنیتی و پولیس دیگر نمیخواهند بجنگند و به دنبال مصوونیت از سوی ما استند. همانطور که دیشب گفتم: "حالا میتوانند مصوونیت داشته باشند؛ بعداً فقط مرگ نصیبشان میشود."
رییس جمهور ایالات متحده امریکا این را هم گفت: "امیدوارم سپاه و پولیس بهطور مسالمتآمیز با میهنپرستان ایرانی ادغام شوند و بهعنوان یک واحد با هم کار کنند تا کشور را به عظمت شایستهاش بازگردانند. این روند باید بهزودی آغاز شود؛ زیرا نهتنها با مرگ خامنهای، بلکه خود کشور نیز تنها در یک روز بهشدت ویران و حتی نابود شده است."
با این حال، بمباران سنگین و دقیق بدون وقفه در طول هفته ـ یا هرقدر که لازم باشد ـ ادامه خواهد یافت تا به هدف خود، یعنی صلح در سراسر خاورمیانه و در واقع در تمام جهان، دست یابیم!"
پیش از این، اردوی اسراییل با انتشار بیانیهای از کشتن دست کم هفت تن از ارشدترین مقامات نظامی و امنیتی رژیم ایران در حملههای روز شنبه ۲۸ فبروری خبر داد.
اردوی دفاعی اسراییل روز شنبه با انتشار این خبر به همراه تصویری در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که "رهبری عالی امنیتی ایران" را از بین برده است.
اردوی اسراییل در این بیانیه اعلام کرد که محمد پاکپور، عزیز نصیرزاده، حسین جبلعاملیان، علی شمخانی، محمد شیرازی، صالح اسدی، و رضا مظفرینیا کشته شدهاند.
گروه