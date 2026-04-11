​ماموریت سرنشین‌دار اداره فضایی ایالات متحده (ناسا) به نام «ارتمیس ۲» شب جمعه (۱۰ اپریل) با فرود موفقیت‌آمیز در اقیانوس آرام در نزدیکی منطقه سان دییگو در غرب امریکا، به ماموریت ۱۰ روزه خود پایان داد.

​فضاپیمای اوریون که در اول ماه جاری از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شده بود، پس از انجام پرواز در نزدیکی مهتاب به زمین بازگشت. با این ماموریت، بشریت برای اولین بار پس از اپولو ۱۷ در سال ۱۹۷۲ (بیش از ۵۰ سال پیش)، دوباره ریکارد پرواز در نزدیکی مهتاب را ثبت کرد.

​سه فضانورد امریکایی و یک فضانورد کانادایی که در این پرواز حضور داشتند، طولانی‌ترین فاصله سفر فضایی در تاریخ بشریت را نیز به نام خود ثبت کردند. ناسا اعلام کرد که هدف اصلی این ماموریت، تایید توانایی‌های عملیاتی فضاپیمای اوریون و سیستم‌های مرتبط با آن در فضای عمیق بوده است.

پس از فرود در آب، تیم بازیابی نیروی دریایی امریکا به کپسول نزدیک شده و سرنشینان را نجات دادند. فضانوردان پس از بررسی‌های اولیه صحی، به مرکز فضایی جانسن در ایالت هیوستن انتقال خواهند یافت.

​دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در مطلبی که در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» منتشر کرد، نوشت: «به خدمه بزرگ ارتمیس ۲ تبریک می‌گویم؛ تمام این سفر تماشایی بود و فرود در آب به صورت عالی انجام شد.» او در ادامه افزود: «مشتاقانه منتظر دیدار شما در کاخ سفید هستم. ما دوباره این کار را انجام خواهیم داد و مرحله بعدی مریخ است.»