عملهٔ ماموریت آرتمیس ۲ آمادهٔ بازگشت به زمین است

چهار عملۀ ماموریت آرتمیس ۲ سازمان فضایی ایالات متحده (ناسا) پس از انجام یک سفر تاریخی به دور ماه، قرار است اواخر روز جمعه (۱۰ اپریل) به زمین باز گردند.

سفینۀ هوایی اوریون که سه امریکایی و یک کانادایی را به دور ماه برد، قرار است در اقیانوس آرام و در ۳۰۰ کیلومتری سواحل جنوبی کالیفورنیا ، فرود آید.

امیت کشتریا، معاون این سازمان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: "عمله وظیفه خود را انجام داده است. اکنون ما باید وظایف خود را انجام دهیم."

این ماموریت ده روزه شامل پرواز به دور ماه بود که طی آن فضانوردان از ویژگی‌های جیولوژیکی مهتاب عکس برداری کرده و مشاهدات خود را با تیم‌های علمی ناسا در زمین شریک ساختند.

رید وایزمن، ویکتور گلور و کریستینا کوچ سه فضانورد امریکایی به همراه جرمی هنسن، فضانورد کانادایی در این ماموریت که برای نخستین بار در بیش از نیم قرن گذشته انسان را به مدار مهتاب ‌برد، شرکت دارند.

این فضانوردان روز دوشنبه با رسیدن به فاصله ۴۰۶ هزار و ۷۷۱ کیلومتری از زمین، ریکارد دورترین سفر انسانی در تاریخ فضا را به نام خود ثبت کردند.

اهداف اصلی ناسا از این ماموریت، نمایش توانایی‌های راکت جدید سیستم پرتاب فضایی، سفینه اوریون و دیگر سیستم‌ها برای انتقال و حمایت از فضانوردان در ماموریت‌های فضای عمیق است تا آمادگی لازم برای فرود دوباره بر سطح مهتاب گرفته شود.

ناسا در نظر دارد که در سال ۲۰۲۸ سفینۀ فضایی سرنشین دار را در سطح مهتاب فرود آورد و یک پایگاه دایمی در آنجا بسازد.

آخرین بار که یک فضانورد روی مهتاب قدم گذاشت، در سال ۱۹۷۲ بود.