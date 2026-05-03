روز جهانی آزادی رسانه ها؛ گوتیرش: تمام آزادی ها وابسته به آزادی رسانه است

انتونی گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها گفته است که "همه آزادی ها وابسته به آزادی رسانه ها" است.

گوتیرش با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است: "[بدون آزادی رسانه ها] نه حقوق بشر، نه توسعه پایدار و نه صلح می تواند وجود داشته باشد."

منشی عمومی ملل متحد افزوده که در سال های اخیر، شمار بیشتر خبرنگاران هنگام اجرای وظیفه در مناطق جنگی کشته می شوند و به گفته او در بسیاری موارد، خبرنگاران به گونه عمدی هدف قرار می گیرند.

به گفته گوتیرش، ۸۵ در صد جرایم که علیه خبرنگاران انجام می شود، بدون مجازات و تحقیق باقی می ماند.

اظهارات منشی عمومی ملل متحد در حالی بیان می شود که گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش سالانه خود گفته است که برای نخستین بار در ۲۵ سال پسین، شاخص جهانی آزادی رسانه ها در پایین ترین حد خود قرار گرفته است.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها گفته است که "خبرنگاری، صلح را شکل می دهد."

یونسکو افزوده است: "زمانیکه اطلاعات دستکاری می شود، به تفرقه دامن می زند و اعتماد را از بین می برد. زمانیکه [اطلاعات] آزاد و درست باشد، پاسخگویی را مستحکم می کند، گفتگو را تقویت می کند و منجر به رعایت حقوق بشر می شود."

دیدبان حقوق بشر گفته است که "خبرنگاری جرم نیست" و افزوده که "تلاش های گسترده ای برای محدود کردن آزادی بیان در سراسر جهان" جریان دارد.

اتحادیه اروپا دسترسی به رسانه ها و آزادی بیان را از جمله حقوق اساسی بشر خوانده و گفته است که "دیموکراسی بدون آزادی رسانه نمی تواند وجود داشته باشد."

اتحادیه اروپا همچنان ۲۰۲۵ را "مرگبارترین" سال برای خبرنگاران در سراسر جهان خوانده و به آسیب رساندن هدفمند خبرنگاران زن اشاره کرده است: "خبرنگاران زن به طور نامتناسب هدف خشونت های مبتنی بر جنسیت قرار می گیرند، از جمله آزار و اذیت در فضای مجازی که منجر به خاموش شدن صدا های منتقد بیشتر می شود."

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ به اساس پیشنهاد یونسکو روز جهانی آزادی رسانه ها را نامگذاری کرد و این روز همه ساله در سوم ماه می به خاطر ارج گذاری به خبرنگاران و رسانه ها در سراسر جهان تجلیل می شود.