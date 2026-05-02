مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت (سوم ماه می) روز جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۶، هشدار داده است که وضعیت رسانه‌ها در افغانستان وارد "مرحلۀ تازه" شده و سرکوب رسانه‌های مستقل به گونۀ بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.

این نهاد در مورد عواقب احتمالی "این روند جاری و بحرانی" هشدار داده گفته است تداوم این وضعیت، افغانستان را به سمت "سقوط به تاریکی سوق می‌دهد."

این نهاد مدافع خبرنگاران تاکید کرده است که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، بیش از هر زمان دیگر، محدود شده و خبرنگاران با تهدیدات جدی رو به رو اند.

در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان که روز شنبه دوم ماه می به نشر رسید آمده است که در ۱۲ ماه گذشته، حداقل ۱۵۰ مورد نقض آزادی رسانه‌ها در سراسر افغانستان رخ داده است.

این نهاد حامی خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که این موارد شامل تهدید، دستگیری، سانسور و خشونت می‌شود که نشان‌دهنده تلاش عمدی برای خاموش کردن صداهای مستقل می‌باشد.

این نهاد تاکید کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل، برای آینده افغانستان حیاتی بوده و به عنوان صدای مردم عمل کرده قدرت را پاسخگو نگه می‌دارند و معلومات ضروری را ارایه می‌دهند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات حکومت طالبان خواسته است تا "سیاست‌های سرکوبگرانه را مورد بازنگری و لغو قرار دهند - همه خبرنگاران بازداشت شده را آزاد کنندو حق آزادی بیان را بدون تهدید، آزار و اذیت یا بازداشت تضمین کنند."

مرکز خبرنگاران افغانستان در اواخر ماه حوت با نشر گزارش سالانه در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان، گفته بود که حکومت طالبان کنترول بر رسانه‌ها را تشدید کرده و "روند سرکوب و سانسور (رسانه‌ها) به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش" یافته است.

این درحالیست که ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان نیز روز جمعه اول ماه می، در یک بیانیۀ تلویزیونی با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان گفت که "فضای خبرنگاری آزاد و مستقل در افغانستان تقریبا از بین‌ رفته است."

پیش از آن گزارش‌گران بدون مرز گزارش دادند که شاخص آزادی مطبوعات افغانستان از سال ۲۰۲۱ به اینسو ۵۳ رده، افت داشته است.

باوجود انتقاد نهاد‌های ملی و بین المللی مدافع حقوق رسانه‌ها، طالبان بر تطبیق پالیسی‌های شان ادامه داده و گفته اند که مطبوعات افغانستان در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردار است.