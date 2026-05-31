ترمپ: با ایران به 'یک توافق بسیار خوب نزدیک' شده ایم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که واشنگتن به یک توافق "بسیار خوب" با تهران "نزدیک" شده است.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس که روز شنبه (۳۰ می) نشر شد، بار دیگر تاکید کرد که برای رسیدن به توافق با ایران "عجله" ندارد و گفت: "اگر قرار باشد عجله کنید، به یک معامله خوب دست نخواهید یافت، و فکر می‌ کنم به آهستگی اما با اطمینان، به آنچه می‌ خواهیم، می ‌رسیم."

دونالد ترمپ همچنان افزود که همزمان با امضای توافقنامه ایالات متحده با ایران، تنگه هرمز "فوراً" باز خواهد شد.

او گفت که ایران تا اکنون در مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده توافق کرده که نه سلاح اتمی تولید می کند و نه آن را "خریداری" می کند، آنچه به گفته رییس جمهور ترمپ یکی از خواسته های او در این مذاکرات بوده است.

رییس جمهور ترمپ اضافه کرد که از "نقطه نظر انسانی بهتر است" بین امریکا و ایران یک توافق حاصل شود چون به گفته او این کار می تواند منجر به "نجات جان افراد زیادی" شود اما هشدار داد که اگر واشنگتن به "آنچه می خواهد نرسد"، با استفاده از "روش دیگر" جنگ با ایران را "تمام" خواهد کرد.

پیت هیگست، وزیر جنگ ایالات متحده نیز روز شنبه گفت که اگر واشنگتن و تهران به توافقی نرسند، نظامیان امریکایی آماده از سرگیری حمله بر ایران اند.

از سوی هم، محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران که ریاست هیات مذاکره کننده کشورش را در دور اول مذاکرات با امریکا بر عهده داشت، روز یکشنبه (۳۱ می) گفت که تهران به "حرف ها و وعده های" واشنگتن اعتماد ندارد و افزود: "تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ‌ایم، هیچ توافقی را تایید نخواهیم کرد."