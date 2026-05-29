امریکا موجودیت موارد اختلافی را در متن توافق با ایران تایید کرد

درحالیکه منابع امریکایی در صحبت با صدای امریکا گزارش ها در مورد توافق اولیه میان امریکا و ایران برای تحکیم آتش بس پنجاه روزه را تایید کردند، جی دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا میگوید که دشوار است گفته شود دقیقاً چه زمانی رییس جمهور دونالد ترمپ، این توافق را منظور کند.
جی دی ونس گفت: "ما در حال بحث در مورد محتوای متن در چندین بخش استیم. فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتهایم. کاملاً واضح است که ایرانیها خواهان توافق اند و میخواهند تنگه هرمز باز باشد. ما میخواهیم آنان تنگه هرمز را باز کنند. چند نکته در مورد مسایل هستهای، یورانیم غنیشده با غنای بلند، همچنین در مورد غنیسازی یورانیم وجود دارد. میدانید که ما در حال بحث در مورد آن استیم."
ونس، افزود که ایالات متحده در موقعیتی است که میتواند برنامه هستهای تهران را به طور قابل توجهی به عقب براند، نه فقط در دورۀ ریاست جمهور این رییس جمهور بلکه به گفتۀ وی در دراز مدت.
در همین حال، نیروهای امریکایی این هفته دو بار ساحات میزایل و طیاره های بی سرنشین ایران را هدف قرار دادهاند. واشنگتن گفته است که این حملات ماهیت دفاعی داشته است، اما ایران آن را نقض آتش بس خوانده است.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در درگیری میان ایالات متحده و ایران، از هر دو طرف خواست تا آتشبس خود را رعایت کنند.
ستیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: " ما این را دیدهایم، اما همچنین به خاطر گزارشها از تبادل آتش بین ایالات متحده و ایران در طول روز گذشته، بسیار نگران و مضطرب استیم. ما هر دو طرف را تشویق میکنیم که به آتشبس اعلامشده احترام بگذارند. من فکر میکنم موضع منشی عمومی سازمان ملل متحد، از روز اول ثابت بوده است. او خواهان احیای آزادی کامل کشتی رانی در تنگه هرمز است".
بااینحال، اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه گفت که رییس جمهور پیام روشنی به ایران داشت.
وزیر مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا گفت: " او کاملاً روشن کرد. ایران باید یورانیم غنیشدۀ خود را تحویل دهد. آنان نمیتوانند به سلاح هستهای دست یابند و تنگۀ هرمز باید بروی تردد کشتیها باز باشد. او توافق بدی نخواهد کرد. او توافق بهتری را برای مردم امریکا رقم خواهد زد."
در همین حال، وزارت مالیۀ ایالات متحده روز پنجشنبه هشت کشتی را تحریم کرد که نفت و محصولات پتروشیمی ایران را به بازارهای بینالمللی منتقل میکردند.
وزارت مالیۀ ایالات متحده گفت که واشنگتن به حکومت ایران اجازه نخواهد داد از درآمدهای نفتی برای تقویت اردو و قابلیتهای نظامی خود استفاده کند.
گروه