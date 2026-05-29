دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است که با مقامات حکومت خود صحبت می کند تا در مورد ایران تصمیم نهایی را بگیرد.

رییس جمهور امریکا، شرایط خود را برای توافق با رژیم ایران به منظور تثبیت آتش‌بس در مناقشه ایالات متحده و ایران منتشر کرده و گفته است که تهران باید متعهد شود که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و تنگه هرمز را فوراً باز کند.

دونالد ترمپ، روز جمعه در این پیام تروت سوشیل نگاشت که "ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح هسته‌ای یا بم نخواهد داشت" و "تنگه هرمز باید فوراً و بدون اخذ حق العبور، برای تردد نامحدود کشتی‌ها، در هر دو جهت، باز باشد."

ایالات متحده و اسراییل در ۲۸ ماه فبروری، عملیات مشترک نظامی را برای پایان دادن به تلاش رژیم ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و سایر فعالیت‌های شرورانۀ آن آغاز کردند.

ایران با حمله و تهدید به حمله بر تردد بین‌المللی کشتی‌ها در تنگه هرمز، به اقدام تلافی‌جویانه دست زد.

رییس جمهور امریکا در هشتم اپریل آتش‌بس اعلام کرد تا امکان مذاکره برای حل منازعه فراهم شود.

پیام روز جمعۀ رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، همچنان سه نکتۀ دیگر را برای توافق با ایران در مورد تحکیم آتش‌بس برجسته کرده است.

دونالد ترمپ گفته است که تمام ماین‌های که از سوی ایران در تنگۀ هرمز کارگزاری شده باشد باید توسط ایران از بین برده شود. رییس جمهور امریکا نگاشته است که ایالات متحده تعداد زیادی از این ماین‌ها را توسط "ماین‌پاک‌های فوق العادۀ زیرآبی منفجر و نابود کرده است."

رییس جمهور ترمپ در این پیام، بار دیگر بر از بین بردن یورانیم غنی شدۀ ایران تاکید کرده و گفته است که یورانیم غنی‌شده با درجۀ تسلیحاتی ایران که از زمان بمباران ساحات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده در ۱۱ ماه پیش، در اعماق زمین مدفون شده است "توسط ایالات متحده ... با همآهنگی و همکاری نزدیک جمهوری اسلامی ایران و ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی، کشف و نابود خواهد شود."

این پیام رییس جمهور امریکا همچنان به یک اقدام آشتی‌جویانه ایالات متحده نیز اشاره کرده است. ترمپ گفت که کشتی‌های که به دلیل محاصرۀ "موفقیت‌آمیز" امریکا در تنگه هرمز گیر افتاده اند، باید برای بازگشت به مقاصد خود آماده شوند.

دونالد ترمپ گفته است: "کشتی‌های که در تنگۀ [هرمز] به خاطر محاصرۀ موفقیت‌آمیز نیروی بحری امریکا - که اکنون برطرف خواهد شد، گیرمانده اند، ممکن است روند {بازگشت به خانه} را آغاز کنند! از طرف من، رییس جمهور محبوبتان، به همسران، شوهران، والدین و خانواده‌هایتان سلام برسانید!"

دونالد ترمپ در ۱۳ ماه اپریل، محاصرۀ نامحدود بنادر آبی و مناطق ساحلی ایران را آغاز کرد تا صادرات نفت ایران که منبع اصلی درآمد تهران را تشکیل می‌دهد، متوقف کند و فشار اقتصادی را بر ایران برای پذیرش خواسته‌های ایالات متحده افزایش دهد.

تازمان نشر این گزارش، هنوز مشخص نشده است که رییس جمهور ترمپ مبنی بر اینکه گفته است محاصره "اکنون برداشته خواهد شد"، به معنای پایان محاصره است یا تا زمان تایید نهایی توافق توسط رییس جمهور امریکا، همچنان پابرجا خواهد بود.

قصرسفید تا زمان نشر این گزارش، به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد وضعیت محاصره پاسخ نداده است. فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا این موضوع را به قصر سفید ارجاع کرد.

از جانب دیگر، محمد باقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایرانی، روز جمعه در پستی شبکۀ اجتماعی ایکس روز جمعه گفت که ایران "نه از طریق گفتگو، بلکه با میزایل" از دشمنان خود امتیاز می‌گیرد و اعلام کرد که "هیچ اقدامی قبل از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد."

پیش از آن، استیفن میلر، معاون رییس دفتر ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا در امور پالیسی، روز پنجشنبه (۲۸ ماه می) در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران "امتیازات قابل توجه، مادی و چشمگیری به ایالات متحده داده است که تا همین چندی پیش غیرممکن بود."

میلر افزود: "هیچ چیز تا زمانی که نهایی نشود، قطعی نیست و رییس جمهور ترمپ به صراحت گفته است که او اکنون یا هر زمان دیگری در آینده، این گزینه را برای خود محفوظ می‌دارد که هر کاری را که برای دفاع و حفاظت از امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا لازم است، انجام دهد."