ترمپ قطعنامه مجلس نمایندگان را 'بی معنی' خواند

مجلس نمایندگان ایالات متحده که در آن جمهوریخواهان، یعنی هم حزبی های رییس جمهور دونالد ترمپ اکثریت دارند، روز چهارشنبه (سوم جون) قطعنامه پایان جنگ با ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه با ۲۱۵ رای موافق و ۲۰۸ رای مخالف تصویب شد و چهار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان به حمایت از این قطعنامه پیشنهادی دیموکرات ها رای دادند، اقدامیکه واکنش تند رییس جمهور ترمپ را برانگخیت.

آقای ترمپ با نشر پیامی در شبکه تروت سوشل، این چهار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان را "اشخاص خود نما" خواند و گفت که آنان باید از کار شان "خجالت بکشند".

او در این پیام که روز پنجشنبه (چهارم جون) نشر کرد، افزود: "دیروز، در یک رای گیری بی معنی، چهار جمهوریخواه بد و تمام دیموکرات ها در مجلس نمایندگان، درست در بحبوحه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن جنگ با جمهوری اسلامی ایران، به هدف محدود ساختن اختیارات جنگی من رای داد. چه کسی چنین کار غیر میهن پرستانه را انجام می دهد؟"

پیش از این رای گیری، دونالد ترمپ با ابراز خوشبینی از مذاکرات واشنگتن با تهران، گفت که ممکن دو طرف تا آخر هفته جاری به یک توافق دست یابند.

دونالد ترمپ اضافه کرد: ""شنیده ام که خود مذاکرات بسیار به خوبی به پیش می رود، در واقع بسیار خوب. منظورم این است که اگر [به توافقی برسیم] یا ممکن نرسیم، کی می داند؟ اما اگر [به توافقی برسیم] ممکن در آخر هفته [به توافق برسیم]."

رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که اگر توافقی بین واشنگتن و تهران به دست بیاید، امریکا ذخایر یورانیم غنی شده ایران را از بین خواهد برد.

سرنوشت یورانیم غنی شده ایران، در کنار بازگشایی تنگه هرمز، یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در مذاکرات بین دو طرف است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در یک جلسه استماعیه مجلس سنای این کشور بار دیگر، تاثیرات فشار اقتصادی ناشی از محاصره بحری ایران در تنگه هرمز را برجسته ساخت و گفت: "[محاصره بحری، ایرانی ها را] از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر عواید بالقوه روزانه محروم می کند."

در همین حال، استفین دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در واکنش به تشدید اخیر تنش ها، به ویژه تبادله آتش بین نظامیان امریکایی و ایرانی، و حمله ایران بر کویت و بحرین، گفت که گوتیرش از این انکشافات نگران است و خواستار خویشتنداری طرفین درگیر به خاطر جلوگیری از تضعیف تلاش های دیپلوماتیک شده است.