روبیو: امریکا ابرقدرت است و باید رهبر جهان باشد



مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا، می‌گوید که ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی و قدرتمندترین کشور زمین، باید "رهبر جهان" باشد و این رهبری به سود امریکایی‌ها تمام شود.

روبیو که روز سه شنبه دوم جون در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده صحبت می‌کرد، دفاع از قلمرو، مردم، حاکمیت ملی، تمدن و آیندۀ ایالات متحده را هدف سیاست خارجی حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ خواند.

روبیو در این جلسه که در مورد بودجۀ پیشنهادی ۳۳.۶ میلیارد دالری وزارت خارجۀ امریکا برای سال مالی آینده برگزار شده بود، به قانونگذاران گفت: "سیاست خارجی ما همچنان در حول بنیادهای واقعی نقاط قوت ملی در حال تغییر است. این بودجه گامی دیگر در این مسیر است."

وزیر خارجۀ امریکا گفت که حکومت ترمپ کنترول نیم‌کرۀ غربی را در دست گرفته است که به گفتۀ وی برای دیرزمان اجازه داده شده بود تا رژیم‌های متخاصم، کارتل‌ها، باندهای جنایتکار و دشمنان قسم‌خوردۀ خارجی در مجاورت ایالات متحده فعالیت کنند.

روبیو با بیان اینکه حکومت ایالات متحده یک سازمان خیریه نیست، به قانونگذاران امریکایی گفت که حکومت ترمپ برنامه‌های کمک‌های خارجی را که به سود امریکایی‌ها نبود، پایان بخشید.

او افزود: "اصل رهنمای اصلاحات ما این بود: کار باید به سود امریکایی‌ها باشد، در غیر آن مردم امریکا نباید هزینۀ آن را بپردازند."

دفاع از حمله بر ایران

مارکو روبیو، در این جلسه از عملیات نظامی امریکا علیه ایران دفاع کرد و گفت که سپر متعارف رژیم ایران برای برنامه هسته‌ای آن کشور "به گونۀ قابل توجه فرسوده شده است". او گفت که اقدام رییس جمهور ترمپ برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای متناسب بود.

او از تداوم مذاکرات با ایران خبر داد، اما با اشاره به پیچیدگی این مذاکرات گفت که مذاکره با ایران "مثل مذاکره با سویس" نیست و به گفتۀ مستلزم استفاده از میانجی‌ها است.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که اکنون ایران حاضر به مذاکره در مورد آن جوانب برنامۀ هسته‌ای خود است که یک ماه یا یک سال پیش، از بحث در مورد آن اجتناب می‌کرد.

با اینحال، روبیو گفت که تضمین شده نمی‌تواند که آیا مذاکرات با ایران به یک توافق قابل قبول خواهد شد یا نه.

پس از آغاز عملیات مشترک نظامی ایالات متحده و اسراییل بر ایران به تاریخ ۲۸ فبروری، این نخستین بار است که مارکو روبیو در یک جلسۀ استماعیۀ کانگرس ایالات متحده شرکت می‌کند.