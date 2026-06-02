کمیتۀ ملل متحد: سکوت کودک به معنی رضایت برای ازدواج نیست

کمیتۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد، با نشر بیانیه‌ای فرمان اخیر طالبان موسوم به "فرمان شماره ۱۸" را شدیداً محکوم کرده است که ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده و سکوت دختر را به‌عنوان رضایت برای ازدواج تلقی می‌کند.

این کمیته، فرمان طالبان را "نقض بزرگ و نظام‌مند قوانین بین‌المللی حقوق بشر" خوانده و گفته است: "ازدواج کودک، که یکی از زوجین زیر ۱۸ سال عمر داشته باشد، با توجه به اینکه کودکان ذاتاً فاقد ظرفیت لازم برای رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه به ازدواج اند، عمل زیانبار و به عنوان یک نوعی از ازدواج اجباری پنداشته می‌شود."

در فرمان شماره ۱۸ طالبان آمده است که پس از رسیدن به سن بلوغ، سکوت یک دختر به پیشنهاد ازدواج، به عنوان رضایت به ازدواج تعبیر شده می‌تواند، اما کمیتۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد این موضوع را مغایر با کنوانسیون حقوق کودک خوانده و گفته است که رسیدن به سن بلوغ نمی‌تواند "اساس تشخیص به پختگی رسیدن یا اهلیت قانونی برای ازدواج باشد".

کمیتۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد در این بیانیه هشدار داده است که ازدواج کودکان، آنان را با "خطر زیاد خشونت، بهره‌برداری، بارداری زودهنگام و اجباری، اختلال آموزش و آسیب‌های درازمدت فزیکی و روانی" روبرو کند.

در بیانیه آمده است: "هرگونه چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادی‌سازی یا تسهیل کند، حقوق آنان را نقض، وقار شان را تضعیف و آنان را از خودمختاری و فرصت‌های آینده محروم می‌کند."

کمیتۀ حقوق کودک ملل متحد که متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل حقوق کودک است، با اشاره به فرمان‌های سختگیرانۀ طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان گفته است: "این اقدامات میلیون‌ها دختر را در افغانستان‌ از حقوق بنیادین شان محروم، مشارکت اقتصادی و اجتماعی آیندۀ آنان را تضعیف و فقر و نابرابری را در سراسر کشور عمیق کرده است."

کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل متحد از طالبان خواسته اند که تمام اقدامات نقض کنندۀ حقوق کودکان را لغو، ازدواج کودکان را متوقف و دسترسی کامل دختران را به آموزش، حفاظت، مساوات و مشارکت کامل اجتماعی تامین کنند.

همزمان با این، ادارۀ زنان سازمان ملل متحد گفته است که حدود ۵۰هزار زن و دختر در بخش‌های آسیب‌دیدۀ افغانستان، به‌ویژه در شرق آن کشور، با خطر فزاینده خشونت جنسیتی روبه‌رو اند.

این ادارۀ ملل متحد گفته است که زلزلۀ اخیر و جنگ‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در ولایت‌های مرزی افغانستان، سبب وخامت وضعیت بشری شده و دسترسی مردم، به ویژه زنان را به خدمات محدودتر کرده است.

سه روز پیش از این، سازمان ملل متحد با نشر گزارشی از افزایش دوبرابر خشونت‌های جنسی وابسته به جنگ در جهان، به شمول افغانستان، در سال گذشتۀ میلادی خبر داده بود.

در این گزارش آمده است که مقام‌ها و جنگجویان طالبان در افغانستان مرتکب خشونت جنسی، به شمول تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی، علیه زنان و دختران شده اند و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان و فضای معافیت از مجازات، افغانستان را به یکی از خطرناک‌ترین نقاط جهان برای زنان تبدیل کرده است.

در این گزارش بر اساس یافته‌های هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) آمده است که در سال ۲۰۲۵ کم از کم ۲۱ مورد خشونت جنسی علیه ۱۵ زن و شش دختر افغان مستند سازی شده است، هرچند بر بنیاد این گزارش آمار واقعی چنین خشونت‌ها ممکن به مراتب بلندتر باشد.