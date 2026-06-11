امریکا: از حملات پاکستان بر دهشت افگنان حمایت می کنیم

وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به حملات هوایی اخیر پاکستان بر افغانستان گفته است که واشنگتن از حملات پاکستان بر دهشت افگنان حمایت می کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در مورد موقف واشنگتن در پیوند به این حملات گفت که ایالات متحده از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان مطلع است و افزود: "مردم پاکستان از دست دهشت افگنان رنج زیادی کشیده و ایالات متحده از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات دهشت افگنان حمایت می کند."

اسلام آباد ادعا کرده است که این حملات هوایی در مناطق مرزی افغانستان را در واکنش به چند حمله اخیر تحریک طالبان پاکستان انجام داده است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته است که در این حملات "مخفیگاه و پناهگاه های امن" طراحان اصلی حملات طالبان پاکستانی بر خاک پاکستان هدف قرار گرفت و به گفته او در اثر این حملات ۲۶ طالب پاکستانی کشته شد.

اما سازمان ملل متحد و حکومت طالبان گفته اند که در این حملات، مناطق مسکونی و غیر نظامی در ولایت های خوست، کنر و پکتیکا هدف قرار گرفت و در اثر آن غیر نظامیان افغان کشته شده اند.

فرحان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (دهم جون) در یک نشست خبری، کشته شدن غیر نظامیان افغان در حملات پاکستانی ها را تایید کرد و گفت: "بر اساس گزارش ها، در این حملات، خانه غیر نظامیان هدف قرار گرفت، و ۱۳ نفر به شمول ۱۱ کودک، یک زن، و یک مرد مسن را کشت و ۱۴ نفر دیگر را زخمی کرد. ما از همه طرف ها می خواهیم که به تعهدات خود طبق قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه عمل کنند، و تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی باید همیشه محافظت شود."

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم با نشر اعلامیه ای، کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان را در اثر حملات هوایی پاکستان تایید کرد و خواستار "تنش زدایی، آتش بس پایدار، حفاظت از غیر نظامیان و گفتگو به خاطر حل اختلافات" طالبان با پاکستان شد.

وزارت خارجه طالبان در واکنش به حملات هوایی پاکستان از احضار شارژدافیر پاکستان در کابل خبر داد و این حملات را "تجاوز و جنایت بشری" خوانده است.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان هم به حملات پاکستان واکنش نشان داده و دلیل وقوع این حملات را "بحران عدم مشروعیت" در افغانستان خوانده است.