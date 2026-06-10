حملۀ مرگبار هوایی پاکستان بر افغانستان سبب تلفات غیرنظامیان شد

در موج تازۀ حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا در افغانستان، کم از کم ۱۳ نفر کشته و کم و بیش ۱۴ نفر دیگر زخمی شده اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه با نشر پیام‌هایی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که ۱۱ کودک و یک زن در میان کشته شدگان شامل اند. مجاهد همچنان ضمن محکوم کردن این حمله نگاشته است که زخمی شدگان این رویداد همه زنان و کودکان اند.

با اینحال، مقام‌های پاکستانی گفته اند که در "حملات سنجیده شدۀ" نظامیان پاکستانی بر مواضع تندروان در امتداد مرز میان پاکستان و افغانستان ۲۶ تندرو کشته شده و چهار هدف به شمول یک مرکز آموزشی، یک پناهگاه و یک انبار مهمات تندروان به کلی از بین رفته است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان در شبکۀ ایکس نگاشته است: "بر اساس استخبارات موثق، کمپ‌ها و پناهگاه‌های تندروان به گونۀ انتخابی، با دقت و صحت هدف قرار گرفته است."

حملات پاکستان بر افغانستان از اواخر ماه فبروری به اینسو منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر، به ویژۀ غیرنظامیان افغان شده است.

با وصف تقاضاها برای خویشتنداری هر دو طرف و تاکید ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای توقف جنگ، درگیری‌ها کماکان ادامه دارد.

هرچند ایالات متحدۀ امریکا تا کنون به حملۀ جدید پاکستان بر افغانستان واکنش نشان نداده است، قصر سفید چندی پیش در مورد این حملات گفته بود که واشنگتن درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان را از "نزدیک" زیر نظر داشته و طرف‌های درگیر را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دپلوماسی ترغیب می‌کند.

قصر سفید در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا گفت: "ایالات متحده همه اشکال تروریزم را محکوم کرده و هر دو طرف را ترغیب می‌کند تا تضمین کنند که قلمرو شان توسط گروه‌های تروریستی به منظور حملات فرامرزی علیه همسایگان شان کار گرفته نشود."

پاکستان مدعی است که مواضع آن گروه‌هایی را در افغانستان هدف قرار می‌دهد که از آنجا علیه پاکستان فعالیت‌های تروریستی طراحی و انجام می‌شود، اما حکومت طالبان در افغانستان ضمن رد ادعای پاکستان گفته است که به هیچ گروهی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند.