یک مقام وزارت خارجۀ روسیه می‌گوید که حکومت طالبان در افغانستان شرایطی را مهیا کرده اند که برخی گروه‌های تروریستی را قادر به فعالیت در آن کشور می‌کند.

پیوتر ایلیچیف، رییس ادارۀ مبارزه با تهدید‌ها و آزمون‌های جدید در وزارت خارجۀ روسیه گفته است که حدود ۲۰ گروه تروریستی که مجموعاً بین ۲۰هزار تا ۲۳هزار جنگجو دارند، هم اکنون در افغانستان حضور دارند.

به نقل از خبرگزاری تاس روسیه ایلیچیف در نزدهمین نشست مسوولان مبارزه با تروریزم اعضای پیمان کشورهای مستقل مشترک المنافع هشدار داده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بحرانی بوده و تهدید جدی را، به ویژه متوجه کشورهای همسایۀ خود، کرده است.

او به گونۀ خاص از دسترسی گروه‌های تندرو به تکنالوژی‌های جدید به ویژه ارتباطات ماهواره‌ای تجارتی و کاربرد هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرده است.

پیش از این، وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته بود که عملکرد طالبان در افغانستان، بیانگر بی میلی این گروه به ایفای یک نقش سازنده در تامین صلح و ثبات منطقه‌ای است، گروهی که واشنگتن آن را "گروه ویژهٔ تروریستی جهانی" می‌خواند.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده این اظهارات را در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا، در مورد تاکید سران سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، بر نقش افغانستان در تامین صلح و امنیت مدوام در منطقه، ابراز کرده است.

ایلیچیف همچنان گفته است که ارتباط فزاینده میان سازمان‌های تروریستی و شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته مایۀ نگرانی بیشتر است، زیرا به گفتۀ وی آنان از طریق قاچاق مخدرات، تجارت غیرقانونی اسلحه و قاچاق سنگ‌های قیمتی فعالیت‌های شان را تمویل می‌کنند.

انا استیگنیفا، معاون نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد، نیز چند روز پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت: "یکی از نگرانی‌ها، ادامۀحضور شاخه خراسان داعش در افغانستان است. متاسفانه، تلاش‌های انجام شده توسط مقامات [طالبان] به خاطر مبارزه با تهدیدهای دهشت افگنی، در حال حاضر ناکافی است."

مقام‌های طالبان همواره ادعا کرده اند که به هیچ گروه تروریستی اجازۀ فعالیت نمی‌دهد تا در افغانستان حضور داشته یا از قلمرو این کشور بر ضد هر کشور دیگری استفاده کند.

با اینحال، گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد و اداره‌های استخباراتی کشورهای منطقه حاکی از تداوم حضور گروه‌های تروریستی مانند شاخۀ خراسان داعش و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان است.