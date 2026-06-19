وزارت امور خارجهٔ بلجیم تایید کرد که درخواست ویزهٔ پنج عضو هیئت حکومت طالبان برای سفر به بروکسل را دریافت کرده است.

به گفتهٔ سخنگوی این وزارت، این درخواست‌ها در حال حاضر تحت بررسی‌های امنیتی قرار دارند و هنوز تصمیم نهایی در مورد صدور آن‌ها اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از سفر احتمالی این هیئت، شرکت در نشستی به میزبانی مشترک کمیسیون اروپا و دولت سویدن است. بر اساس نامه‌ای که رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، نوشته شده است، این نشست قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود. محور اصلی گفتگوها "بازگشت و پذیرش مجدد شهروندان افغانستان که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند" عنوان شده است.

کمیسیون اروپا و دولت سویدن با تاکید بر این‌که این نشست صرفاً ماهیت "فنی و تخنیکی" دارد، اعلام کرده‌اند که این گفتگوها به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. کمیسیون اروپا همچنین گفته است که طرح بازگرداندن مهاجران تنها شامل افرادی خواهد شد که "تهدیدی برای امنیت" کشورهای اروپایی محسوب می‌شوند.

با این حال، این سفر احتمالی موجی از انتقادها را در داخل بلجیم برانگیخته است. در همین حال، مکسیم پروو، وزیر خارجهٔ بلجیم، با دعوت طالبان به بروکسل مخالفت کرده است. او در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان بلجیم گفت: "شخصاً با اقدام دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل مخالفم. هرگز نمی‌پذیرم که دولت بلجیم نمایندگان رژیم طالبان را به قلمرو ما دعوت کند." او همچنین گفت که به رسمیت شناختن طالبان همچنان "کاملاً منتفی" است.

واکنش نهادهای حقوق بشری

این رویداد با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و گروه‌های افغان مقیم اروپا مواجه شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که چنین تعاملی با ارزش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا در تضاد است و می‌تواند به عنوان گامی در جهت مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان تلقی شود.

به گزارش "بروکسل تایمز"، در جریان یک تجمع اعتراضی روز چهارشنبه در بروکسل، الکسی دسواف، رییس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بلجیم، خواستار بازداشت اعضای این هیئت در صورت ورود به خاک بلجیم شد.

حکومت طالبان در افغانستان تاکنون واکنش رسمی به این مخالفت‌ها نشان نداده‌اند، اما اقدام آن‌ها برای دریافت ویزه نشان‌دهنده آمادگی این گروه برای حضور در بروکسل است. در صورت تایید ویزه، این نخستین دیدار رسمی نمایندگان حکومت طالبان با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱ خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغان دریافت کرده‌اند که تقریباً نیمی از این درخواست‌ها پذیرفته شده است؛ روندی که پس از تحولات سال ۲۰۲۱ شدت بی‌سابقه‌ای یافته است.

این اقدامات در حالی اتخاذ می‌شود که احزاب راست‌گرا در سراسر اتحادیه اروپا محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند و برای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر پیرامون مهاجرت بی‌رویه تلاش می‌کنند.