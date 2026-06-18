ده‌ها نهاد مدنی و مدافع حقوق پناهجویان در نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، مخالفت شدید خود را با گزارش‌های مربوط به احتمال دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتگو دربارهٔ اخراج مهاجران افغان اعلام کردند.

امضاکنندگان این نامه، به شمول سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مهاجران افغان مقیم اروپا، هشدار داده‌اند که میزبانی از نمایندگان طالبان در بروکسل، آن‌هم در شرایطی که افغانستان تحت حاکمیت این گروه یکی از وخیم‌ترین بحران‌های حقوق بشری و انسانی جهان را سپری می‌کند، پیام "خطرناک و مخربی" به مردم افغانستان و جامعه جهانی ارسال خواهد کرد.

در این نامه آمده است که رهبران حکومت طالبان با حکم بازداشت از سوی محکمۀ بین‌المللی جرایم (آی‌سی‌سی) و تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مواجه‌اند و هرگونه دعوت رسمی از آنان، اعتبار و تعهدات اتحادیه اروپا در زمینۀ حقوق بشر، دموکراسی، پاسخگویی و حاکمیت قانون را زیر سوال می‌برد.

امضاکنندگان این نامه رویکرد طالبان با زنان و دختران در افغانستان را مصداق "اپارتاید جنسیتی" خوانده اند و هر گونه تعامل با این گروه را در مغایرت با معیارهای اعلام شدۀ اتحادۀ اروپایی خوانده اند. آنان خواستار خودداری از هرگونه همکاری با طالبان در زمینۀ اخراج مهاجران افغان از اروپا شده اند.

در این نامه همچنین هشدار داده شده است که به دلیل نبود امنیت در افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان، هرگونه توافق برای بازگرداندن اجباری مهاجران، زیر پا گذاشتن اصل "عدم بازگرداندن اجباری" است، اصلی حقوقی که از پایه‌های اصلی قوانین بین‌المللی پناهندگان و حقوق بشر محسوب می‌شود.

واکنش امریکا و کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپایی گفته است که بیش از ۲۰ عضو اتحادیۀ اروپا برای بحث در مورد چگونگی اخراج پناهجویانی افغان که درخواست‌های پناهندگی شان رد شده یا هم در اروپا سوابق جرمی دارند، خواستار هماهنگی با طالبان و دعوت از مقام‌های طالبان برای سفر به اروپا جهت بحث در این مورد شده اند.

وزارت خارجه ایالات متحده پیش‌تر از این، در واکنش به تعامل کشورها با طالبان به صدای امریکا گفته بود که هیچ کشوری نباید مسیر همکاری با "بازیگران شریر" را انتخاب کند.

یک سخنگوی این وزارت، طالبان را "گروه ویژه تروریستی جهانی مشخص‌شده" خوانده و تاکید کرده است که فرمان‌های محدودکننده و سرکوبگرانه این گروه، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را به شدت نقض کرده و محدود ساخته است.

از طرف دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در واکنش به احتمال آغاز گفتگوهای مرتبط با اخراج مهاجران افغان به سرویس دری صدای امریکا گفت: "هرچند اولویت ما حفاظت از فرانسه و بازگرداندن افرادی است که به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند، که این موضوع شامل افغانستان نیز می‌شود، اما ما رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم و این موضع تغییرناپذیر ماست."

براساس گزارش نشریۀ ان‌دی‌آر آلمان، طالبان پیشنهاد کرده‌اند کشورهایی که خواهان همکاری این گروه در روند اخراج مهاجران افغان اند، نمایندگان مورد تایید طالبان را در سفارت‌ها و قونسلگری‌های افغانستان بپذیرند. گفته می‌شود این موضوع احتمالاً در نشست احتمالی بروکسل نیز مطرح خواهد شد.

پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در اگست ۲۰۲۱، موج گسترده‌ای از مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه و اروپایی شکل گرفت، روندی که اکنون با افزایش فشار کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان ردشده همراه شده است.

در تازه‌ترین مورد اخراج پناهجویان افغان از اروپا حدود ۳۰ پناهجوی افغان سه روز پیش از آلمان به افغانستان اخراج شدند.