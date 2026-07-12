سنتکام از تکمیل دور سوم حملات بر ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی ناوقت شنبه شب (۱۱ جولای)، سومین دور حملات خود را در این هفته علیه ایران تکمیل کردند.

سنتکام می‌گوید که این حملات در پاسخ به آنچه "حملۀ نیروهای ایران بر یک کشتی تجارتی دیگر در تنگۀ هرمز" توصیف کرده، صورت گرفته است.

سنتکام در این بیانیه اعلام کرد: "نیروهای ایالات متحده با استفاده از مهمات هدایت شوندۀ دقیق که توسط جت‌های جنگی مستقر در خشکه و بحر، طیاره‌های بدون سرنشین و قایق‌های نیروی بحری شلیک شد، حدود ۱۴۰ هدف نظامی را در ایران نشانه گرفته اند."

این بیانیه می‌افزاید: "پایگاه‌های میزایل و درون، توانمندی‌های بحری، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز ترصد ساحلی" از جمله اهدا این حملات بوده اند.

در ادامۀ این بیانیه آمده است: "در سه شب گذشته، نیروهای سنتکام به دستور فرماندۀ اعلی قوای مسلح ایالات متحده، بیش از ۳۰۰ هدف را برای کاهش توانایی ایران در حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجارتی که از تنگۀ هرمز عبور می‌کنند، نشانه گرفته اند."

سنتکام همچنان تاکید کرده است که باوجود این درگیری‌ها، "عبور کشتی‌های تجارتی از این مسیر آبی حیاتی بین‌المللی همچنان ادامه دارد."

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی امریکا همچنان اعلام کرد که از "آغاز ماه می تا کنون، نیروهای امریکایی به عبور مصون بیش از ۸۰۰ کشتی تجارتی و انتقال بیش از ۴۰۰ میلیون بیرل نفت خام از تنگۀ هرمز کمک کرده اند."

در یک خبر دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس، از شنیده شدن صدای زنگ خطر از حمله هوایی در قطر، بحرین و امارارت خبر داده است. مقامات قطر روز شنبه مشغول مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی در عمان بودند.

پیش از این سنتکام اوایل شام شنبه با نشر اعلامیۀ از آغاز حملات نظامی بر اهداف ایران خبر داده گفت که این حملات پس از آن به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای ایالات متحده انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گونۀ آشکار بر کشتی کانتینربر (M/V GFS Galaxy) که حاوی پرچم قبرس بود، هنگام عبور از تنگۀ هرمز، حمله کردند.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده این اعلامیۀ سنتکام را در شبکۀ اجتماعی ایکس خود بازنشر کرده و نگاشته است که "ایران انتخاب بدی انجام داد و اکنون هزینۀ آن‌را می‌پردازد."