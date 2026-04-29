هیات منصفه برای ابراز نظر در مورد شریف الله تشکیل جلسه داد

هیات منصفه برای ابراز نظر در مورد محکومیت محمد شریف الله، به دست داشتن در حمله مرگبار میدان هوایی کابل، تشکیل جلسه داد. رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که اعضای این هیات دیروز در مورد محکومیت شریف الله به نتیجه نرسیدند و امروز بار دیگر با هم ملاقات می کنند.

محمد شریف‌الله، معروف به جعفر، متهم به دست داشتن در حمله انتحاری ۲۶ اگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل است.

در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان، یک مهاجم انتحاری داعش در نزدیکی دروازۀ میدان هوایی بین المللی کابل مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد که افزون بر کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی، ۱۷۰ غیرنظامی افغان نیز در این حمله کشته شدند.

راین وایت، سارنوال قضیه گفته است که شریف الله به حیث یکی از اعضای داعش، نقش اساسی در برنامه ریزی این حمله و همچنان سایر حملات گروه داعش به شمول حمله بر یک کنسرت در مسکو، پایتخت روسیه دارد.

اما لارن راسن، وکیل شریف الله، به محکمه گفت که موکل او، به دروغ به دست داشتن در این حمله اعتراف کرده است.

وکیل شریف الله همچنان افزود که سارنوالان نتوانستند به جز از اعترافات شریف الله به اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف‌بی‌آی)، مدارک و شواهد دیگری را که دست داشتن موکل او را در حمله میدان هوایی کابل ثابت کند، به محکمه ارایه کنند.

وکیل شریف الله همچنان طالبان را به دلیل حفاظت از دروازه های میدان هوایی کابل، پس از سقوط نظام جمهوریت، به دست داشتن در این حمله متهم کرد.

تحقیقات قوماندانی مرکزی قوای امریکا دریافته بود که عامل این حمله انتحاری، عبدالرحمان لوگری، یکی از اعضای داعش بود که پس از سقوط نظام جمهوریت، از زندان بگرام توسط طالبان رها شده بود.

شریف‌الله سال گذشته از سوی مقامات پاکستانی دستگیر و سپس به ایالات متحده منتقل شد. او در محکمه اظهار بی‌گناهی کرده است. در صورت محکومیت، شریف‌الله باقی عمر خود را در زندان سپری خواهد کرد.

