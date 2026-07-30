وزارت عدلیه امریکا برای نخستینبار از یک محکمه ویژه درخواست کرده است تا نذیره حاجیزاده، زن افغان ساکن ایالت تکزاس، را به اتهام حمایت از طرح حملهای الهامگرفته از داعش از این کشور اخراج کند.
خانم حاجیزاده، ۴۷ ساله و دارنده اقامت دایمی امریکا، اوایل این هفته بازداشت شد و قرار است روز پنجشنبه (۳۰ جولای) در برابر رییس "محکمه اخراج اتباع خارجی متهم به تروریزم" در واشنگتن دیسی حاضر شود.
وزارت عدلیه امریکا میگوید او از طرحی حمایت کرده بود که پسر و دامادش قصد داشتند آن را همزمان با انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ اجرا کنند.
این نخستین پروندهای است که از زمان ایجاد این محکمه در سال ۱۹۹۶ به آن سپرده میشود. وزارت عدلیه درخواست اخراج خانم حاجیزاده را در ۱۵ جولای ثبت کرد و جوان اریکسن، رییس محکمه، در ۲۷ جولای اجازه آغاز روند بررسی آن را صادر کرد.
از طرف دیگر، در یادداشت غیرمحرمانه اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) آمده است که تحقیقات درباره خانم حاجیزاده در اگست ۲۰۲۴ و در پی بررسی پرونده پسر و دامادش آغاز شد.
افبیآی ادعا کرده است که او از داعش و طرح حمله پسر و دامادش حمایت کرده و در ترویج ایدیولوژی این گروه در میان اعضای خانواده نقش داشته است. به گفته این اداره، بخشی از شواهد پرونده محرمانه باقی مانده است.
عبدالله حاجیزاده، پسر او، به اتهام تلاش برای دریافت سلاح و مهمات به هدف ارتکاب جرم تروریستی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
نصیر احمد توحیدی، داماد خانم حاجیزاده، نیز در جون ۲۰۲۵ به توطیه برای فراهمکردن حمایت مادی برای داعش و دریافت سلاح و مهمات اعتراف کرد و در انتظار تعیین مجازات است.
بر اساس اسناد محکمه، توحیدی و عبدالله قصد داشتند دو میل سلاح شبیه کلاشینکوف، ۵۰۰ مرمی و ۱۰ شاژور تهیه کنند و در پنجم نومبر ۲۰۲۴، همزمان با انتخابات امریکا، حملهای با تلفات گسترده انجام دهند.
سارنوالان گفتهاند که این خانواده برای تامین هزینههای این طرح، فروش وسایل خانه را آغاز کرده بود. به گفته وزارت عدلیه، تکتهای یکطرفه نیز خریداری شده بود تا نذیره حاجیزاده کودکان خانواده را پیش از حمله برنامهریزیشده به کابل منتقل کند.
"محکمه اخراج اتباع خارجی متهم به تروریزم" در سال ۱۹۹۶ از سوی کانگرس ایجاد شد، اما تاکنون هیچ پروندهای در آن بررسی نشده بود. این محکمه از پنج قاضی فدرال تشکیل شده است که از سوی رییس محکمه عالی امریکا تعیین میشوند.
در این محکمه، دولت میتواند برای اثبات درخواست اخراج یک فرد غیرشهروند، شواهد محرمانه را نیز ارایه کند؛ شواهدی که به باور مقامهای امریکایی، افشای آنها در محکمههای عادی مهاجرتی ممکن است امنیت ملی امریکا را به خطر بیندازد.
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