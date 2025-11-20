نوجوان افغان در امریکا به 'جرم طراحی حملۀ تروریستی' به ۱۵ سال زندان محکوم شد

سارنوالان فدرال در ایالت اوکلاهاما گفته اند که عبدالله حاجی‎زاده، نوجوان افغان که به تلاش برای انجام حمله در روز انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ ایالات متحده اعتراف کرده بود، به ۱۵سال زندان محکوم شد.

حاجی‌زاده ۱۹ سال عمر دارد، باشنده شهر مور ایالت اوکلاهاما بوده و دارنده اقامت دایمی ایالات متحده می‎باشد.

براساس اسناد محکمه، عبدالله به جرم دریافت آگاهانه و توطیه برای دریافت سلاح و مهمات به هدف انجام حمله تروریستی، محکوم شده و پس از تکمیل میعاد زندان، از ایالات متحده به افغانستان اخراج خواهد شد.

عبدالله حاجی‌زاده و هم‌دستش نصیراحمد توحیدی، به تاریخ هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۴ پس از خریداری سلاح و مهمات از یک مامور مخفی اف‌بی‌آی، دستگیر شدند.

حاجی‌زاده در اپریل ۲۰۲۵ به نقش خود در حملهٔ برنامه ریزی شده اعتراف کرده بود.

براساس معلومات وزارت عدلیهٔ ایالات متحده، نصیر احمد توحیدی نیز به دو جرم مرتبط به تروریزم، اعتراف کرده است.

توحیدی که ۲۷ سال عمر دارد، در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به اتهام طرح حملۀ تروریستی در روز انتخابات پنجم نومبر در ایالات متحده، دستگیر شده بود.

اسناد محکمه نشان می‌دهد که توحیدی اعتراف کرده که بین جون ۲۰۲۴ و اکتوبر ۲۰۲۴، کم از کم با یک فرد دیگر برای خرید دو میل کلاشینکوف، ۵۰۰ مرمی و ۱۰ شاژور تبانی کرده بود تا به نمایندگی از داعش، در روز انتخابات یا روزهای قبل یا بعد از آن، یک حملهٔ که تلفات زیاد داشته باشد، انجام دهد.

توحیدی در صورت محکوم شدن ممکن به حداکثر۲۰ سال زندان به خاطر کمک مادی و تا ۱۵ سال زندان به اتهام مربوط به تهیه و خریداری سلاح، محکوم شود.