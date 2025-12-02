مرد افغان در امریکا به 'تهدید ساختن بم و انجام حملۀ انتحاری' متهم شد

وزارت عدلیۀ ایالات متحده روز سه شنبه دوم دسمبر اعلام کرد که محمد داود الکوزی، شهروند افغانستان مقیم شهر فورت وورت ایالت تکزاس، که در یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی "تهدید به ساختن بم، انجام حملۀ انتحاری و کشتن امریکایی‌ها و دیگران" کرده بود، متهم شناخته شد.

پمیلا باندی، لوی سارنوال، ایالات متحده گفت: "این شهروند افغانستان در دوران حکومت بایدن به امریکا آورده شده و آن گونه که ادعا شده است، او به صراحت می‌گوید که اینجا آمده است تا شهروندان امریکا را بکشد...وزارت عدلیه [امریکا] به همکاری با شرکای فدرال و ایالتی خود برای محافظت از مردم امریکا در برابر بی‌کفایتی خطرناک دولت قبلی ادامه خواهد داد."

الکوزی، ۳۰ ساله، در این پیام ویدیویی که به پیمانۀ گسترده در شبکه‌های اجتماعی به شمول تیک‌تاک، ایکس و فیسبوک پخش شده است، در صحبت با دو مرد دیگر تهدید به ساختن بم، حملۀ انتحاری و کشتار می‌کند. او در این ویدیو با اشاره به "بشکۀ زرد روغن" که طالبان برای ساختن بم‌های کنار جاده از آن کار می‌گرفتند، ادعا می‌کند که در موترش بم ساخته می‌تواند و از اخراج شدن از امریکا و حتا کشته شدن باکی ندارد.

در بیانیۀ وزارت عدلیۀ ایالات متحده آمده است که الکوزی اکنون در بازداشت به سر برده و منتظر حضور مقدماتی در محکمه است. در صورت اثبات جرم، این شهروند افغانستان تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

همزمان با قضیۀ الکوزی، گلوله‌باری رحمان‌الله لکنوال، شهروند دیگر افغانستان بر منسوبان گارد ملی امریکا که منجر به زخمی شدن دو منسوب و سپس مرگ یکی از آنان شد، در سرخط خبرها در ایالات متحده قرار دارد.

مقام‌های امریکایی گفته اند که الکوزی و لکنوال مانند هزاران افغان دیگر در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان در دوران حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، بدون بررسی درست به امریکا منتقل شده اند.

در پی این رویدادها، حکومت ترمپ اعلام کرد که بررسی درخواست‌های مهاجرتی افغان‌ها تا زمان نامعلوم متوقف شده و نیز به سفارتخانه‌های ایالات متحده در سراسر جهان دستور داده شده است که از صدور ویزۀ امریکا به دارندگان پاسپورت‌های افغانستان خودداری کنند.

همچنین، قصر سفید گفته است که ایالات متحده در حال بررسی مجدد نزدیک به ۱۰۰ هزار شهروند افغانستان است که در دوران حکومت بایدن در چارچوب "عملیات استقبال متحدان" به ایالات متحده منتقل شده اند.