مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش سالانه در مورد وضعیت آزادی رسانهها در افغانستان، گفته است که حکومت طالبان کنترول بر رسانهها را تشدید کرده است.
این گزارش که روز چهارشنبه (۱۸مارچ) به مناسبت "روز ملی خبرنگار افغانستان" نشر شده، وضعیت آزادی رسانهها را در سال ۱۴۰۴ به بررسی گرفته و در آن آمده است که "روند سرکوب و سانسور (رسانهها) به شکل بیسابقهای افزایش" یافته است.
براساس این گزارش "مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲۰۷ رویداد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل دو کشته و یک زخمی، ۱۸۳ مورد تهدید از جمله ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانهای" میباشد.
گزارش میافزاید که روند ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان که در سال ۱۴۰۳ در هفت ولایت اعمال شده بود، در سال ۱۴۰۴ به "۱۸ ولایت دیگر " گسترش پیدا کرد.
در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۴ "دست کم ۲۱ تلویزیون محلی به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان متوقف گردید و یا به رادیو" تبدیل شده است.
حکومت طالبان در دوران حاکمیت نخست شان در اواسط دهۀ ۱۹۹۰میلادی نیز به نشرات تلویزیونی ممنوعیت وضع کرده بود. اما اکنون روشن نیست که آیا کابل و چند ولایت باقیمانده که هنوز نشرات تصویری در آن منع نشده است، به این روند خواهند پیوست یا نه.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین گفته است که "مقایسه رویدادهای نقض آزادی رسانهها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ رویداد از جمله ۱۲۲ مورد تهدید و ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران" ثبت شده بود.
در گزارش آمده است که "نشر اعترافهای اجباری خبرنگاران زندانی و یا جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشستهای خبری مقامهای ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانسهای زنده خبری، نمونههایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تا اکنون در کشور سابقه نداشته است".
به گفته این نهاد حامی خبرنگاران افغان، این محدودیتها در سال ۱۴۰۴ در حالی شدت پیدا کرد که منابع اندک درآمد رسانهها از طریق نشر اعلانات و برنامههای تمویل شده و کمکهای بینالمللی نیز به شدت کاهش یافته که منجر به مختل شدن فعالیت رسانهها شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانهها در آن کشور، هشدار داده است که "روند سرکوب آزادی رسانهها و سانسور در افغانستان" پیامدهای به سلامت و آینده جامعه خواهد داشت و از حکومت طالبان خواسته تا به حقوق و آزادی خبرنگاران و رسانهها احترام قایل شوند.
باوجود انتقاد نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق رسانهها، طالبان بر تطبیق پالیسیهای شان ادامه داده و گفته اند که مطبوعات افغانستان در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردار است.
