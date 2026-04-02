تداوم باران های شدید و جاری شدن سیلاب در ولایتهای مختلف افغانستان طی یک هفته گذشته، تلفات جانی و خسارات مالی سنگینی بر جای گذاشته است. گزارشهای رسمی حاکی از آن است که در این حوادث، بیش از ۱۰۰ تن کشته و زخمی شدهاند.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرد که در پی سیلابهای یک هفته اخیر در سراسر کشور، ۵۱ نفر جان باخته و ۸۹ نفر دیگر مجروح شدهاند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره در حساب رسمی ایکس جزییات از خسارات وارده ارایه کرد. وی در تشریح وضعیت ۲۴ ساعت گذشته گفت:"طی ۲۴ ساعت گذشته در ولایتهای پنجشیر، پکتیا، خوست، لوگر، میدان وردک، غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، هرات، فراه، بادغیس، جوزجان، بغلان، بدخشان، ننگرهار و لغمان در پی باران ها و سرازیر شدن سیلابها، ۳ تن جان باخته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدهاند. همچنین ۳۶۸ باب منزل مسکونی بهطور کامل و ۷۹۸ باب منزل دیگر به صورت قسمی تخریب شده و ۲۴۴ کیلومتر جاده نیز آسیب دیده است."
سخنگوی اداره مبارزه با حوادث با اشاره به آمار مجموعی از تاریخ ۶ الی ۱۳ حمل ( ۲۶مارچ الی ۲ اپریل) گفت: "در سطح کشور بهدلیل سیلابها و باران ها، ۵۱ نفر جان باخته و ۸۹ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین ۶۶۷ باب منزل مسکونی بهطور کامل و ۲۰۵۶ باب منزل به صورت قسمی تخریب شده است. افزون بر این، ۳۳۷ کیلومتر جاده و ۸۰۰۶ جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است."
پیشتر از این، دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارش از وضعیت بحرانی ناشی از سیلابهای اخیر در افغانستان خبر داده بود. بر اساس آمار اوچا، در فاصله روزهای ۲۶ تا ۳۱ مارچ، علاوه بر جانباختن ۱۹ نفر، بیش از ۹۰۰ خانواده آسیب دیده و بیش از ۶۰۰ منزل مسکونی نیز متحمل خسارات کلی یا جزیی شده اند.
در عین حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث با پیشبینی تداوم باران ها در روزهای آینده، نسبت به وقوع سیلابهای مجدد در مناطق مرکزی، شرقی و شمالغربی افغانستان هشدار داده است. انتظار میرود میزان بارندگیها بین ۷۵ تا ۲۰۰ میلیمتر باشد.
این اداره از شهروندان اکیداً خواست تا برای حفظ جان خود، از تردد و استقرار در مسیر رودخانهها و ابراههای سیلابی خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.
افغانستان معمولا در این فصل سال شاهد باران ها و سیلاب ها میباشد که در گذشته تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. از جانب دیگر، سازمان جهانی صحت هشدار داده است که سیلاب ها خطر شماری از بیماریها را افزایش میدهد.
