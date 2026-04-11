استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه (۱۰ اپریل) شمار جان باختههای سیلابهای اخیر را در افغانستان "نزدیک به ۱۰۰ نفر" اعلان کرده گفت که "بیش از ۱۸۰ نفر دیگر مجروح شده و شماری نیز ناپدید اند."
دوجاریک در کنفرانس خبری گفت که این سیلابها هزاران منزل را به گونۀ کامل یا جزیی تخریب کرده و بخشهای وسیعی از افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار بیشترین آسیب را دیده است.
به گفتۀ سخنگوی سازمان ملل متحد، "نهادهای بشردوستانه تاکنون به بیش از ۸ هزار نفر کمکرسانی کرده اند که شامل موادغذایی، کمکهای نقدی، خدمات صحی و سرپناه اضطراری میباشد."
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانۀ ملل متحد، اوچا در تازهترین گزارش خود که روز پنجشنبه (۹ اپریل) نشر شد، گفته است که گستردگی این حوادث طبیعی، بیش از یکسوم خاک افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و مردم این کشور را با یک بحران کمسابقه روبرو کرده است.
بر اساس ارقام اولیه این نهاد بینالمللی، بیش از ۷۳ هزار نفر مستقیماً تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته و هزاران منزل مسکونی ویران شده است.
به گفته محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، در اثر سیلابهای اخیر بیش از ۹ هزار منزل مسکونی نیز آسیب دیده که از این میان، ۱۳۳۸ منزل بهطور کامل ویران شده است.
حامد کرزی، رییسجمهور اسبق افغانستان نیز با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان سیلاب های اخیر ، از جامعه جهانی و تاجران ملی خواست تا برای امدادرسانی به مردم مناطق سیلزده از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
ریچارد ترینچارد نماینده سازمان غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، نیز نسبت به پیامدهای باران و سیلاب های مدهش در کشور هشدار داد.
