دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می گوید که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابهای پیدرپی از ۲۶ مارچ تاکنون، به ۳۱ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان خسارات سنگینی وارد کرده است.
اوچا در تازهترین گزارش خود که روز پنجشنبه (۹ اپریل) نشر شد، همچنان افزوده که گستردگی این حوادث طبیعی، بیش از یکسوم خاک افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و مردم این کشور را با یک بحران کمسابقه روبرو کرده است.
بر اساس ارقام اولیه این نهاد بینالمللی، بیش از ۷۳ هزار نفر مستقیماً تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته و هزاران منزل مسکونی ویران شده است.
در حالی که اوچا تا تاریخ ۹ اپریل، جان باختن ۹۳ نفر را تایید کرده است، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که در پی باران ها و سرازیر شدن سیلابها، از ششم حمل تاکنون (۲۶ مارچ الی ۹ اپریل)، شمار قربانیان به حداقل ۱۵۷ نفر و تعداد مجروحان به ۲۲۹ نفر افزایش یافته است.
به گفته محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، در اثر سیلابهای اخیر بیش از 9 هزار منزل مسکونی نیز آسیب دیده که از این میان، ۱۳۳۸ منزل بهطور کامل ویران شده است.
حامد کرزی، رییسجمهور اسبق افغانستان نیز با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان سیلاب های اخیر ، از جامعه جهانی و تاجران ملی خواست تا برای امدادرسانی به مردم مناطق سیلزده از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
او تاکید کرد که بسیاری از آسیب دیدگان در اکثر ولایات جانهای شان را از دست داده و متحمل خسارات سنگینی شدهاند.
در گزارش اوچا همچنین گفته شده که علاوه بر خسارات جانی، بخش زراعت نیز متحمل خسارات سنگینی شده و بیش از ۱۵ هزار جریب زمین زراعتی و ۵۴۳ راس مواشی از بین رفته است
ریچارد ترینچارد نماینده سازمان غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان، نیز نسبت به پیامدهای باران و سیلاب های مدهش در کشور هشدار داد.
او در پیام در شبکه ایکس گفت:"شمار زیادی از منازل مسکونی به طور کلی یا قسمی تخریب شده اند. همچنین گزارشها حاکی از تلف شدن تعداد زیادی از مواشی است. باید به یاد داشت که این مواشی تنها منبع تامین لبنیات برای خانواده ها نیست، بلکه اصلی ترین منبع درآمد مالی و ثبات اقتصادی آنها محسوب میشوند." این بحران در حالی ادامه دارد که بر اساس هشدار تازه اداره هواشناسی افغانستان، ۲۷ ولایت این کشور از جمله پروان، ننگرهار، هرات و کندهار شاهد باران بین ۱۰ تا ۴۰میلیمتر و وقوع سیلابها خواهد بود.
