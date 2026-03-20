مهدی انصاری از بند طالبان رها شد – مرکز خبرنگاران افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان در کابل، بعد از سپری کردن یک و نیم سال، صبح چهارشنبه از زندان بگرام آزاد شد و به خانواده‌اش پیوست.

این نهاد مدافع خبرنگاران افغان گفته است که حقوق بنیادی انصاری که به "اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و بیرونی محاکمه و به زندان افگنده شد" به طور جدی نقض شده است.

انصاری در ۱۴ میزان ۱۴۰۳ خورشیدی در ساحۀ پل خشک کابل از سوی کارمندان ادارۀ استخبارات حکومت طالبان بازداشت شد و سه ماه بعد از سوی محکمۀ این گروه به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به یک و نیم سال زندان محکوم شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از آزادی مهدی انصاری گفته است: "ادارهٔ حاکم با بازداشت و سلب آزادی این خبرنگار، به مدت یک و نیم سال، حقوق بنیادی حرفه‌ای و بشری‌اش را به طور جدی نقض کرده است. این خبرنگار، در نبود وکیل مدافع مستقل و به صورت ناعادلانه، به زندان محکوم شد و سپس، در حالی که در زندان بود، ویدیوی اعتراف اجباری او توسط استخبارات نشر شد."

بر بنیاد آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۱۴۰۴، کم از کم ۲۱ خبرنگار و دست اندرکار رسانه‌ای در افغانستان بازداشت شدند و هم اکنون نیز چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در قید طالبان به سر می‌برند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته است تا به سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران پایان داده و خبرنگاران زندانی را هر چه زودتر رها کند.

چند روز پیش، مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ گفت که وضعیت آزادی رسانه‌‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت "تیره و محدود کننده" بوده و زیر کنترول و سرکوب قرار دارد.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵ این نهاد مدافع خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان کم از کم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه‌‌ها را ثبت کرده است.

باوجود انتقاد نهاد‌های ملی و بین المللی مدافع حقوق رسانه‌ها، طالبان بر تطبیق پالیسی‌های شان ادامه داده و گفته اند که مطبوعات افغانستان در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردار است.