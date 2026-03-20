مهدی انصاری از بند طالبان رها شد – مرکز خبرنگاران افغانستان

مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان
مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان در کابل، بعد از سپری کردن یک و نیم سال، صبح چهارشنبه از زندان بگرام آزاد شد و به خانواده‌اش پیوست.

این نهاد مدافع خبرنگاران افغان گفته است که حقوق بنیادی انصاری که به "اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و بیرونی محاکمه و به زندان افگنده شد" به طور جدی نقض شده است.

انصاری در ۱۴ میزان ۱۴۰۳ خورشیدی در ساحۀ پل خشک کابل از سوی کارمندان ادارۀ استخبارات حکومت طالبان بازداشت شد و سه ماه بعد از سوی محکمۀ این گروه به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان به یک و نیم سال زندان محکوم شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از آزادی مهدی انصاری گفته است: "ادارهٔ حاکم با بازداشت و سلب آزادی این خبرنگار، به مدت یک و نیم سال، حقوق بنیادی حرفه‌ای و بشری‌اش را به طور جدی نقض کرده است. این خبرنگار، در نبود وکیل مدافع مستقل و به صورت ناعادلانه، به زندان محکوم شد و سپس، در حالی که در زندان بود، ویدیوی اعتراف اجباری او توسط استخبارات نشر شد."

بر بنیاد آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۱۴۰۴، کم از کم ۲۱ خبرنگار و دست اندرکار رسانه‌ای در افغانستان بازداشت شدند و هم اکنون نیز چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در قید طالبان به سر می‌برند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته است تا به سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران پایان داده و خبرنگاران زندانی را هر چه زودتر رها کند.

چند روز پیش، مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ گفت که وضعیت آزادی رسانه‌‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت "تیره و محدود کننده" بوده و زیر کنترول و سرکوب قرار دارد.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵ این نهاد مدافع خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان کم از کم ۲۰۵ رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه‌‌ها را ثبت کرده است.

باوجود انتقاد نهاد‌های ملی و بین المللی مدافع حقوق رسانه‌ها، طالبان بر تطبیق پالیسی‌های شان ادامه داده و گفته اند که مطبوعات افغانستان در پرتو قوانین اسلامی از آزادی کامل برخوردار است.

