چهار فضانورد ماموریت "آرتمیس ۲ " ادارۀ تحقیقات فضایی امریکا (ناسا) که در یک سفر تاریخی به دور مهتاب گردش کردهاند، قرار است روز سهشنبه (۷ اپریل) با برقراری ارتباط با زمین، جزییات مشاهدات خود را برای دانشمندان این سازمان فضایی تشریح کنند.
این گروه چهار نفره که شامل سه فضانورد امریکایی و یک فضانورد کانادایی است، روز دوشنبه با رسیدن به فاصله ۴۰۶ هزار و ۷۷۱ کیلومتری از زمین، ریکارد دورترین سفر انسانی در تاریخ فضا را به نام خود ثبت کردند. آنها همچنین نخستین فضانوردانی هستند که پس از بیش از ۵۰ سال به نزدیکی مهتاب سفر میکنند.
سازمان فضایی امریکا "ناسا" به این فضانوردان ماموریت داده است تا ضمن عبور از کنار مهتاب، تصاویر دقیقی ثبت کرده و توضیحات کامل از پدیدههای مشاهده شده بر سطح این قمر ارایه دهند.
این فضانوردان علاوه بر مشاهده یک آفتاب گرفتگی، گزارش دادهاند که شاهد درخششهایی بودهاند که بر اثر برخورد شهاب سنگها با سطح مهتاب ایجاد شده است.
جرمی هنسن، فضانورد کانادایی، گردش در مدار مهتاب را "یک تجربه انسانی فوقالعاده" توصیف کرد.
پیشتر نیز مقامات رسمی ضمن ستایش از این دستاورد تاریخی، از فضانوردان برای بازدید از قصر سفید دعوت به عمل آورده اند.
به گفته ناسا، اعضای این ماموریت پس از گفتگو با دانشمندان در روز سه شنبه، باقی روز را به استراحت خواهند پرداخت و سپس تمرکز خود را بر مسیر بازگشت به زمین معطوف میکنند.
طبق برنامه اعلامشده، این فضانوردان اواخر روز جمعه (۱۰ اپریل) به زمین بازخواهند گشت.
