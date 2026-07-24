با ادامهٔ حملات نیروهای امریکایی بر اهداف نظامی ایران، رییس جمهور دونالد ترمپ بر دستآوردهای نظامی ایالات متحده تاکید کرده است.
دونالد ترمپ که روز پنجشنبه (۲۳جولای) گفت: "ما قوای بحری آنان، قوای هوایی آنان، تمام رادارهایشان و بیشتر ظرفیت تولید شان را از کار انداختهایم. ۸۴ درصد توانایی طیارههای بی سرنشین شان از بین رفته است. ۹۱درصد توانایی میزایلهایشان از بین رفته است."
رییس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که "ما در برابر جمهوری اسلامی ایران خیلی خوب عمل میکنیم" و گفت که رهبران ایران "دوست دارند کاری (توافق) انجام دهند، اما من میگویم که هنوز آماده نیستند و به این عملکرد (حملات علیه ایران) بیشتر نیاز دارند".
ترمپ تاکید کرد که اجازه نمیدهد که ایران سلاح هستهای داشته باشد.
دونالد ترمپ این اظهارات را در حالی ابراز کرد که قوماندانی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) اوایل روز جمعه از انجام دور سیزدهم حملات بر تاسیسات نظامی ایران خبر داد.
سنتکام گفته است که در این حملات، "مراکز فرماندهی نظامی، تاسیسات نگهداری طیارههای بیسرنشین، شبکههای ارتباطی، تاسیسات نظارت ساحلی و قابلیتهای بحری" ایران آماج قرار گرفت.
دونالد ترمپ قبل از این در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل اعلام کرد که هرگونه خسارت به کشتیها، محمولهها و هرچیز مرتبط به آن از آن پول ایران تادیه خواهد شد که "ایالات متحده آن را در اختیار دارد و کنترول میکند."
رسانهها گزارش داده اند که بیش از صد میلیارد دالر دارایی ایران بر اساس تحریمهای اقتصادی ایالات متحده در سرتاسر جهان منجمد شده است که از آن جمله کم و بیش دو میلیارد دالر آن به گونهٔمستقیم در اختیار ایالات متحده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، در واکنش به اظهارات دونالد ترمپ، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس گفته است که "تصاحب داراییهای یک کشور دیگر برای پرداخت ادعاهای نامرتبط در آینده، یک عمل تحریکآمیز است".
رییس جمهور دونالد ترمپ پیش از این پیام هشدار داده بود که اگر شورشیان حوثی یمن بار دیگر بر کشتیهای تجارتی حمله کنند، ایالات متحده، ایران را مسوول این حملات دانسته و علیه حوثیها و رژیم ایران اقدامات سنگین نظامی را روی دست خواهد گرفت.
حوثیهای روز پنجشنبه اعلام کردند که به هدف مسدود کردن تنگهٔ بابالمندب به روی کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی، دو نفتکش آن کشور را هدف قرار دادند.
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