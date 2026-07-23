ترمپ: ایران به زودی برای انجام یک معامله با امریکا آماده خواهد شد

در حالیکه قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده (سنتکام) از پایان دوازدهمین شب حملات بر ایران خبر داد، دونالد ترمپ با اشاره بر تاثیرات این حملات، بار دیگر تاکید کرد که ایران تا هنوز برای مذاکره و معامله با ایالات متحده آماده نشده است.

رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۲ جولای در یک سخنرانی در ایالت جورجیا گفت: "به [ایرانی ها] ضربات بسیار سنگین وارد می شود و آنان می خواهند که یک توافق بکنند. اما من می گویم که آنان آماده توافق نیستند، چون هر باری که توافق می کنند، می خواهند آن [توافق] و همه چیز را تغییر دهند. آنان آماده نیستند، [اما] بسیار زود آماده خواهند شد."

سنتکام گفته است که دور تازه حملات بر اهداف نظامی ایران، توانایی انجام حمله نظامیان ایرانی بر کشتی های غیر نظامی و تجارتی را "ضعیف تر" کرده است.

از سوی هم، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در اظهارات تازه اش گفت که ایران "هر روز و به گونه مستقیم و غیر مستقیم" برای مذاکره با واشنگتن "التماس" می کند.

او افزود که حملات ایالات متحده بر اهداف نظامی ایران، شدیدتر از پیش خواهد شد.

روبیو امروز پنجشنبه ۲۳ جولای گفت: "آنان (ایران) همچنان به پرداخت هزینه ادامه خواهند داد و [با گذشت] هر شب این هزینه بالاتر و بالاتر می رود. و این چیزی است که اکنون در حال وقوع است، تا زمانی که آنها، شاید ظرف چند روز، آماده توافق شوند."

دونالد ترمپ روز گذشته پیش از اینکه در مراسم انتقال پیکر نظامیان امریکایی کشته شده در جنگ ایران اشتراک کند، ایران را با حملات بر پل ها و فابریکه های برق این کشور تهدید کرد.

آقای ترمپ با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل گفت که ایالات متحده در بدل هر حمله ایران بر کشتی های که از تنگه هرمز عبور می کند، یک پل یا فابریکه برق ایران را از بین خواهد برد.

در واکنش به این اظهارات رییس جمهور ترمپ، ایران امروز گفت که در صورت عملی شدن این تهدید، نظامیان ایران اجازه صادرات "یک قطره نفت" را هم از تنگه هرمز نخواهند داد و زیربنا های نفت، گاز، برق و اقتصادی در منطقه را مورد هدف قرار خواهند داد.

در همین حال، پاکستان که مذاکرات برای رسیدن به تفاهم نامه بین امریکا و ایران را میانجیگری کرد، امروز گفت که در مورد تلاش ها برای تنش زدایی و همچنان برقراری دوباره آتش بس بین دو طرف، امیدوار و خوشبین است.