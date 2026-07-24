دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز پنجشنبه ۲۳ جولای اعلام کرد که هرگونه خسارت به کشتی‌ها، محموله‌ها و هرچیز مرتبط به آن از پول ایران تادیه خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "تا اطلاع ثانی، لطفاً این بیانیه را به عنوان اعلام رسمی در نظر بگیرید که، از این لحظه به بعد، هرگونه خسارتی که به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز مرتبط با آن‌ها وارد شود، از پول‌های ایران پرداخت خواهد شد که ایالات متحده آن را در اختیار دارد و کنترول می‌کند."

دونالد ترمپ در ادامهٔ این پیام نگاشته است: "این خسارت‌ها ممکن بسیار قابل ملاحظه باشند، اما با این حال، این اقدام عادلانه و منصفانه‌ای است که باید انجام داد."

رسانه‌ها گزارش داده اند که بیش از صد میلیارد دالر دارایی ایران بر اساس تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده در سرتاسر جهان منجمد شده است که از آن جمله کم و بیش دو میلیارد دالر آن به گونهٔ‌مستقیم در اختیار ایالات متحده است.

حملات حوثی‌ها

رییس جمهور دونالد ترمپ پیش از این پیام هشدار داده بود که اگر شورشیان حوثی یمن بار دیگر بر کشتی‌های تجارتی حمله کنند، ایالات متحده، ایران را مسوول این حملات دانسته و علیه حوثی‌ها و رژیم ایران اقدامات سنگین نظامی را روی دست خواهد گرفت.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ایالات متحده یک سال پیش، در واکنش به حملات حوثی‌ها بر کشتی‌های تجارتی و ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی، حملات نیرومندی بر این گروه انجام داد. از آن زمان و در جریان جنگ با ایران (حوثی‌ها) بسیار مسوولانه رفتار کردند.

شوربختانه، اکنون آنان (حملات شان را) از سر گرفته اند و شب گذشته بر دو کشتی عربستان سعودی شلیک کرده اند."

دونالد ترمپ تاکید کرده است که "اگر چنین حملات تکرار شود، ایالات متحده ایران را مسوول خواهد دانست، زیرا شورشیان حوثی‌ نیروی نیابتی رژیم ایران اند."