سنتکام: دور جدید حملات علیه ایران آغاز شد

قوماندانی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای امریکایی ساعت ۸ شب چهارشنبه، ۲۹ جولای، به وقت شرق امریکا، حملات خود علیه ایران را آغاز کرده‌اند.

سنتکام در بیانیه‌ای، این حملات را "پاسخی قاطع" به تلاش ایران برای حمله بر نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه در روز گذشته توصیف کرد.

هم‌زمان با آغاز این حملات، گزارش‌هایی از شنیده‌شدن صدای انفجار در چند منطقهٔ ایران، از جمله آبادان، بندرعباس و کیش، منتشر شده است.

حملات تازهٔ امریکا پس از آن آغاز شد که به گفتهٔ سنتکام، سپاه پاسداران ایران اوایل روز چهارشنبه، ۲۹ جولای، در یک اقدام غافلگیرانه چندین میزایل بالستیکی را به سوی نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه پرتاب کرد.

گزارش شده است که هدف این حمله، یک پایگاه محل استقرار نیروهای امریکایی در اردن بوده است. دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که نظامیان امریکایی میزایل‌های بالستیکی ایران را موفقانه رهگیری کردند.

اردن نیز اعلام کرده است که پنج میزایل ایرانی رهگیری و منهدم شده و این حمله تلفات یا خسارتی در پی نداشته است.

ترمپ در واکنش به این حمله به فاکس نیوز گفت: "ما آنان را به‌شدت ضربه خواهیم زد."

او روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی دربارهٔ حملات ایران نیز گفت: "ما آنان را به‌شدت هدف قرار خواهیم داد؛ زیرا اکنون نوبت ما است که آنان را هدف قرار دهیم."

حملات مستقیم علیه ایران پس از آن صورت می‌گیرد که نیروهای امریکا و عربستان سعودی یک روز پیش، مواضع گروه‌های تحت حمایت ایران را در عراق هدف قرار داده بودند.

سنتکام در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشته است که نیروهای امریکایی و عربستان سعودی "به تاریخ ۲۸ جولای، حملات دقیقی را علیه تروریست‌های همسو با ایران که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن‌ها را برای حمله به نیروهای امریکایی و تاسیسات انرژی عربستان سعودی مامور کرده بود، انجام دادند."

گروه موسوم به حشدالشعبی گفته است که در نتیجهٔ این حملات، ۲۰ عضو این گروه کشته شده و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.