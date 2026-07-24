دور سیزدهم حملات؛ امریکا تاسیسات نظامی ایران را آماج قرار داد

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) شام پنج‌شنبه ۲۳ جولای از انجام موج تازهٔ حملات بر ایران خبر داده است.

سنتکام با نشر پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نگاشته است: "نیروهای ایالات متحده حملات دیگر شبانه را بر اهداف نظامی ایران ساعت ۶:۴۵ عصر به وقت شرق ایالات متحده آغاز کردند."

در پیام سنتکام آمده است که "مراکز فرماندهی نظامی، تاسیسات نگهداری طیاره‌های بی‌سرنشین، شبکه‌های ارتباطی، تاسیسات نظارت ساحلی و قابلیت‌های بحری" ایران آماج این حملات قرار گرفته است.

در ادامهٔ این پیام نگاشته شده است: "این سیزدهمین شب پیهم حملات است تا ایران پاسخگو نگهداشته شده و تهدیدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر کشتی‌رانی تجارتی [در تنگهٔ هرمز] فروکش کند."

سنتکام در پیام دیگری نگاشته است که پس از آغاز دوبارهٔ محاصرهٔ بحری ایران، در نه روز گذشته،‌ نیروهای این فرماندهی ۱۲ کشتی تجارتی را تغییر مسیر داده و یک کشتی دیگر را در جریان ورود یا خروج از بنادر یا ساحات ساحلی ایران، از کار انداخته است.

این فرماندهی قوای نظامی ایالات متحده گفته است که "با وصف حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، آب‌راه‌های بین‌المللی به روی تردد باز خواهد بود و کشتی‌های تجارتی به تردد آزادانه در تنگهٔ هرمز، با حمایت نظامی ایالات متحده، ادامه می‌دهند."

بر اساس آمار سنتکام، بیش از ۵۰هزار نظامی امریکایی هم اکنون در سرتاسر شرق میانه سرگرم ایفای وظیفه اند.

همزمان با این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا اعلام کرده است که هرگونه خسارت به کشتی‌ها، محموله‌ها و هرچیز مرتبط به آن از پول ایران تادیه خواهد شد.