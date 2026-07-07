سنتکام: امریکا حملات گسترده را علیه رژیم ایران آغاز کرد

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) اعلام کرد که نظامیان امریکایی مجموعه‌ای از حملات "قوی" را علیه رژیم ایران آغاز کرده‌اند تا هزینه سنگینی را در پاسخ به حمله بر کشتی‌های تجارتی حامل غیرنظامیان بی‎گناه در یک‌ آب‌راه بین‌المللی بر رژیم ایران تحمیل کنند.

سنتکام اعلام کرد که این عملیات در واکنش به حملات ایران بر سه کشتی تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز انجام شده است. این فرماندهی همچنین اقدام رژیم ایران را "بی‌دلیل، خطرناک، و نقض آشکار آتش‌بس" توصیف کرد.

پیش از این گزارش‌ها حاکی از پرتاب کم از کم دو میزایل از سوی ایران بر دو کشتی‌ تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز بود، به شمول یک کشتی حامل گاز صادراتی قطر بود، هرچند ایران تا کنون مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجۀ قطر روز سه شنبه هفتم جولای گفت که حمله بر این کشتی قطر "حملۀ غیرقابل قبول بر انتقالات جهانی انرژی و امنیت تردد بین‌المللی" است.

سخنگوی وزارت خارجۀ قطر این رویداد را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خوانده و ایران را ترغیب کرد تا اقدامات تهدید کنندۀ امنیت منطقه و تردد بحری را به گونۀ فوری متوقف کند.