کم از کم دو میزایل بر دو کشتی‌ تجارتی در حال عبور از تنگۀ هرمز اصابت کرد که یکی از این کشتی‌ها حامل گاز طبیعی قطر بود و خسارت قابل توجهی به آن وارد شده است.

رسانه‌های امریکایی از قول مقام‌های امریکایی گزارش داده اند که این میزایل‌ها از سوی ایران پرتاب شده است، هرچند ایران تا کنون مسوولیت این رویداد را نپذیرفته است.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجۀ قطر روز سه شنبه هفتم جولای گفت که حمله بر این کشتی قطر "حملۀ غیرقابل قبول بر انتقالات جهانی انرژی و امنیت تردد بین‌المللی" است.

انصاری ضمن مسوول دانستن ایران به انجام این حمله، این رویداد را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خوانده و ایران را ترغیب کرد تا اقدامات تهدید کنندۀ امنیت منطقه و تردد بحری را به گونۀ فوری متوقف کند.

عملۀ این کشتی‌ها بدون آسیب نجات داده شده اند، اما خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیت بحری آگاه از این رویداد گزارش داده است که آتش‌سوزی ممکن سبب تخریب کامل این کشتی و غرق شدن آن شود.

البته پس از آغاز مراسم جنازۀ علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران در هفتۀ گذشته، این نخستین باری است که حملاتی از سوی ایران بر کشتی‌ها در تنگۀ هرمز صورت می‌گیرد.

این حملات تفاهمنامۀ موجود بین ایالات متحده و ایران را که کمتر از سه هفته پیش امضا شد و بر اساس آن آتش‌بس میان دو طرف نافذ شده است، به مخاطره انداخته می‌تواند. زیرا پس از امضای تفاهمنامه، هر باری که ایران دست به حملات زده است، ایالات متحده نیز به حملات انتقامجویانۀ متقابل پرداخته است.

در چارچوب تفاهمنامه میان واشنگتن و تهران، هفتۀ گذشته گفتگوهای غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران در قطر صورت گرفته که بدون کدام نتیجه در مورد مسالۀ تنگۀ هرمز پایان یافت.