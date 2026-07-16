فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که موج حملات شامگاهی خود را علیه رژیم ایران ساعت ۹ شب (چهارشنبه) به وقت شرق امریکا در روز ۱۵ جولای پایان داده است.
سنتکام گفت که نیروهای امریکایی مراکز فرماندهی، سیستم های دفاع هوایی، ظرفیتهای میزایلی و طیارههای بیسرنشین و تأسیسات ترصدی ساحلی رژیم ایران را هدف قرار دادند.
سنتکام گفت هدف این عملیات تضعیف بیش از پیش توانایی ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجارتی اند که از تنگه هرمز عبور میکنند.
سنتکام اعلام کرد که در این عملیات از مهمات هدایتشونده دقیق استفاده کرده است و اهدافی در چندین نقطه، از جمله بندرعباس، مورد حمله قرار گرفتهاند.
سنتکام همچنین اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه، نیروهای امریکایی در یک موج حمله ۹۰ دقیقهای، مواضع دفاع ساحلی و سایتهای میزایلهای کروز را در جزیره تنب بزرگ هدف قرار دادند.
در پایان این بیانیه آمده است که اردوی امریکا به دستور سرقوماندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده، رژیم ایران را پاسخگو قرار میدهد.
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