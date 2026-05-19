عضو پارلمان اروپا: دعوت از طالبان خیانت به ارزش های اروپا است

ایراشیه گارسیا پیریز، عضو پارلمان اروپا می گوید که اروپا نمی تواند به یک "ماشین اخراج" پناهجویان افغان تبدیل شود.

پیریز که از اسپانیا در پارلمان اروپا نمایندگی می کند و ریاست جناح سوسیالست ها و دیموکرات ها را در این پارلمان بر عهده دارد، تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر دعوت از گروه طالبان را به خاطر مذاکره در مورد اخراج پناهجویان افغان، محکوم کرد و گفت: "افغان ها نباید بهای اعمال طالبان را بپردازند. ما باید هر چه در توان داریم، به خاطر جلوگیری از بازگشت به دوره تاریک رژیم طالبان انجام دهیم."

این عضو پارلمان اروپا در سخنرانی روز دوشنبه (۱۸ می) خود گفت که او در کنار مردم افغانستان ایستاده است، و افزود: " اگر اروپا به کسانی که اپارتاید جنسیتی را اعمال می‌ کنند، مشروعیت می‌ بخشد، ما از ارزش ‌های خود دفاع نمی ‌کنیم - ما به آنها خیانت می‌کنیم."

پیریز با انتقاد تند از سیاست های حکومت طالبان گفت که به این دلیل که این گروه دختران را از آموزش منع می کند و زنان را "از یک حیوان بی ارزش تر" می دانند، کمیسیون اروپا نباید با طالبان مذاکره کند.

حکومت طالبان هر چند در مورد اظهارات این عضو پارلمان اروپا واکنش نشان نداده است اما مقام های این گروه در گذشته با وجود وضع ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران، گفته اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت آنان بر اساس شریعت اسلامی رعایت می شود.

از سوی هم، کمیته محافظت از خبرنگاران از کمیسیون اروپا خواسته است تا طرح دعوت گروه طالبان به بروکسل را لغو کند.

تام گبسن، معاون بخش دادخواهی کمیته محافظت از خبرنگاران با نشر خبرنامه ای گفت: "این شرم ‌آور است که در حالی که طالبان به رسانه ‌ها حمله می‌ کنند، کمیسیون اروپا از [آنان برای آمدن به] بروکسل دعوت می ‌کند."

گبسن همچنان گفته است که دعوت کمیسیون اروپا از طالبان، به این گروه مشروعیت می دهد، گروهی که به گفته او "مسؤول سرکوب و سانسور شدید" رسانه ها است.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است که دعوت از نمایندگان طالبان، در پاسخ به درخواست چندین کشور عضو این اتحادیه صورت می گیرد و تا اکنون تاریخی مشخصی برای ملاقات دو طرف تعیین نشده است.

رسانه ها در اروپا گزارش داده اند که تمرکز ملاقات نمایندگان اتحادیه اروپا با طالبان، روی اخراج آنعده پناهجویان افغان است که درخواست شان رد شده و یا مرتکب کدام جرم شده اند.