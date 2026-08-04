همزمان با گسترش دسترسی عمومی به ابزارهای هوش مصنوعی، کارشناسان امنیت سایبری هشدار میدهند که مجرمان اینترنتی بیش از پیش از این تکنالوژی برای اجرای کلاهبرداریهای پیچیده استفاده میکنند؛ موضوع که به گفته اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) تنها در سال گذشته بیش از ۸۹۳ میلیون دالر خسارت برای قربانیان در ایالات متحده به دنبال داشته است.
نگرانیها پس از آن افزایش یافت که شرکتهای "اوپنایآی" و "آنتروپیک" هفته پیش اعلام کردند برخی سامانههای هوش مصنوعی آنها در جریان آزمایشها توانستهاند به اینترنت دسترسی پیدا کرده و به سامانههای شرکتهای دیگر نفوذ کنند. هرچند این شرکتها تاکید کردند هیچگونه اطلاعات مشتریان در این آزمایشها به خطر نیفتاده است، اما این رویداد بار دیگر نظرها را به تهدیدهای امنیت سایبری ناشی از هوش مصنوعی جلب کرده است.
کارشناسان میگویند یکی از مهمترین تهدیدها، استفاده از تکنالوژی "دیپفیک" برای تولید تصاویر، ویدیوها و صداهای جعلی است. دیپفیک به محتوای جعلی اما واقعنمایی گفته میشود که با هوش مصنوعی ساخته میشود. بر اساس گزارش مؤسسه گالوپ، حدود ۱۲ درصد از قربانیان کلاهبرداری در امریکا در سال گذشته گفتهاند که در دام فریبهایی افتادهاند که در آنها از هوش مصنوعی یا دیپفیک استفاده شده است.
کریس وایت، استاد پوهنتون ویرجینیا کامنولت، هشدار میدهد که حتی در جلسات آنلاین از طریق "زوم" یا "مایکروسافت تیمز" نیز امکان استفاده از تصاویر جعلی وجود دارد. او توصیه میکند اگر به هویت فردی مشکوک هستید، از او بخواهید سر خود را بچرخاند یا از مقابل دوربین حرکت کند؛ زیرا فناوریهای جعل تصویر معمولاً در حفظ جزییات هنگام حرکت دچار مشکل میشوند.
افبیآی همچنین نسبت به سوءاستفاده از تصاویر و ویدیوهای جعلی افراد مشهور، مدیران شرکتها، یا شخصیتهای مورد اعتماد برای تبلیغ سرمایهگذاریهای ساختگی هشدار داده است. تنها در سال گذشته، زیان ناشی از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی بیش از ۶۳۲ میلیون دالر برآورد شده است.
یکی دیگر از تهدیدهای رو به افزایش، شبیهسازی صدای افراد با استفاده از هوش مصنوعی است. مجرمان با چند ثانیه نمونه صوتی میتوانند صدایی بسیار شبیه بستگان یا دوستان قربانی تولید کنند، و با ایجاد شرایط اضطراری، درخواست ارسال پول یا اطلاعات شخصی کنند. کارشناسان توصیه میکنند خانوادهها از قبل یک "رمز یا عبارت محرمانه" میان خود تعیین کنند تا در چنین شرایطی بتوانند هویت واقعی تماسگیرنده را بررسی کنند.
متخصصان امنیت سایبری همچنین هشدار میدهند که هوش مصنوعی توانایی مهاجمان را در حدس زدن رمز (پاسورد) افزایش داده است. آنها توصیه میکنند کاربران از رمز با دستکم ۱۲ کرکتر، احراز هویت چندمرحلهای، نرمافزارهای مدیریت رمز عبور، و تکنالوژی "کلید عبور" استفاده کنند.
کارشناسان همچنین نسبت به صفحات جعلی تایید هویت و درخواستهای مشکوک برای نصب نرمافزار یا اعطای مجوز دسترسی به حسابهای کاربری هشدار دادهاند. به گفته آنان، کاربران باید به طور منظم برنامههایی را که به حسابهای گوگل، مایکروسافت، یا شبکههای اجتماعی آنها دسترسی دارند، بررسی و مجوزهای غیرضروری را حذف کنند.
با وجود توسعه ابزارهای شناسایی محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، کارشناسان تاکید میکنند که این سامانهها نیز بینقص نیستند، و موثرترین راه مقابله با کلاهبرداریهای نوین، افزایش هوشیاری کاربران و کاهش انتشار اطلاعات شخصی در فضای مجازی است.
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