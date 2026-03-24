ایجاد دفتر جدید در وزارت خارجۀ امریکا برای مقابله با تهدیدات ایران و دیگر رقیبان

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه تایید کرد که به منظور مقابله با تهدیدات سایبری و خطرات هوش مصنوعی ایران و چندین رقیب دیگر، دفتر جدید را ایجاد کرده است.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی این وزارت ابراز داشته است که دفتر جدید به نام "بیروی تهدیدات نوظهور" وظیفه دارد تا در برابر تهدیدات چندجانبه مقابله کند.

او در یک پیام در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: "این دفتر نه تنها تهدیدات امروزی فراروی مان در فضای مجازی، فضای بیرونی و زیرساخت‌های حیاتی، بلکه تهدیداتی را که در دهه‌های آینده با آنان روبرو خواهیم شد، رسیدگی خواهد کرد."

شبکۀ خبری ای‌بی‌سی در گزارشی که پیگوت نیز آن را همرسانی کرده است، به نقل از مقامات امریکایی نگاشته است که برعلاوه ایران، دیگر ساحات قابل تمرکز شامل تهدیدات بحری چین، روسیه، کوریایی شمالی و سازمان های خارجی تروریستی نیز می‌شود.

ایجاد این دفتر، بخشی از تجدید ساختار وزارت خارجه امریکا بود که توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، اعلام شد. این اداره زیر اثر معاونیت کنترول اسلحه و امنیت بین المللی این وزارت کار خواهد کرد.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده امریکا به تاریخ ۱۹ مارچ اعلام کرد که چهار آدرس اختصاصی انترنتی را ضبط کرده که توسط ایران به خاطر عملیات روانی در برابر رقیبان رژیم ایران، تهیه شده بود.

براساس اعلامیۀ وزارت عدلیه امریکا، این اقدام بخشی از تلاش های جاری برای اخلال هک کردن‌ها و طرح‌های سرکوب فرامرزی ایران می‌باشد.

اعلامیه افزوده است که این آدرس‌های انترنتی توسط رژیم تهران برای تهدید کردن خبرنگاران، مخالفان رژیم او اسراییلی‌ها استفاده می‌شدند.

جاشوا رود که ماه جاری از سوی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده برای رهبری اداره امنیت ملی و قومندانی سایبری تایید شد، قبل از این در مورد "افزایش فعالیت های رقبا" هشدار داده و افزوده بود که ایالات متحده با "تهدیدات پیچیده" از چند جانب، به شمول حلقات دولتی و غیر دولتی روبرو است.

رود به تاریخ ۲۹ جنوری در جلسۀ تاییدی اش در سنای امریکا گفت: "این تهدیدات پیچیده با تکنالوژی‌های اخلال کنندۀ کم هزینه و با قدرت تکثیر گسترده، از جمله هوش مصنوعی، قابلیت‌های سایبری و سیستم های خودکار، تشدید می‌شوند؛ تکنالوژی که قابلیت پیشرفته را در اختیار بازیگران گسترده‌تری قرار می‌دهند."

جاشوار رود خواستار "مراقبت جدی" شد تا از تصاحب زیرساخت‌های ایالات متحده توسط بازیگران متخاصم جلوگیری شود.