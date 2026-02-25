پاسخ حزب دموکرات به خطابهٔ سالانهٔ رییس جمهور ترمپ

ابیگیل اسپنبرگر، والی ایالت ویرجینیا، روز سه‌شنبه در پاسخ به خطابهٔ سالانهٔ دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور ایالات متحده گفت : "مردم قدرت ایجاد تغییر، قدرت ایستادگی برای آنچه درست است، قدرت مطالبهٔ بیشتر از کشورمان را دارند."

اسپنبرگر همچنین از کارنامهٔ سیاست خارجی ترمپ انتقاد کرد.

او گفت: "آن گونه که رییس جمهور امشب از موفقیت‌های خود صحبت می‌کرد، همچنان قدرت اقتصادی و قدرت تنکالوژی را به روسیه واگذار می‌کند، در برابر چین سر تعظیم فرود می‌آورد، در برابر یک دیکتاتور روسی سر تعظیم فرود می‌آورد و برای جنگ با ایران برنامه ‌ریزی می‌ کند."

اسپنبرگر پیش از آنکه به صفت والی ویرجینیا انتخاب شود، در ادارهٔ استخبارات مرکزی و سه دور در کانگرس ایالات متحده ایفای وظیفه کرده است.

قصر سفید اواخر سه ‌شنبه با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که ریکارد سیاست خارجی ترمپ با "اقدامات جسورانه" مشخص می‌شود که ریشه در رویکرد صلح از طریق قدرت دارد.

در این بیانیه آمده است: "رییس جمهور ترمپ به درگیری‌ها پایان داده، تهدیدها را از بین برده و سلطهٔ نظامی ایالات متحده را بازسازی کرده، جهان را برای امریکایی‌ها امن‌ تر کرده و احترام به ایالات متحده را در عرصهٔ جهانی احیا کرده است."

اسپنبرگر گفت که از زمان رویکار آمدن ترمپ در سال گذشته، خانواده‌ها و مشاغل امریکایی متحمل رنج شده و هزینه‌های تعرفه‌های وضع شده از سوی رییس جمهور را تحمل کرده اند.

او گفت: "به لطف لایحهٔ موسوم به "طرح بزرگ زیبا" که از سوی رییس جمهور و جمهوری‌خواهان کانگرس حمایت می‌شود، کلینیک‌های صحی روستایی در ویرجینیا و سراسر کشور در حال حاضر درهای خود را بسته‌ اند. و امشب، رییس جمهور از این قانون تجلیل کرد که شفاخانه‌های روستایی را تهدید می ‌کند، مراقبت‌های صحی را برای میلیون‌ها امریکایی از بین می‌برد و هزینه‌های انرژی و مسکن را افزایش می‌دهد، و برنامه‌های غذایی برای کودکان گرسنه را کاهش می‌دهد."

قصر سفید پیش از ایراد سخنرانی اسپنبرگر با نشر بیانیه‌ای گفت که اسپنبرگر و دیگر اعضای حزب دموکرات "به کلی مخالف اجندای رییس جمهور ترمپ برای کاهش هزینه‌ها، بازگرداندن تولید و امن سازی مرزهای ما استند - در عوض طرفدار بازگشت به قتل عام دوران بایدن اند که اسپنبرگر "با افتخار" از آن حمایت می‌کرد."

قصر سفید در بیانیه مطبوعاتی دیگری که اواخر سه ‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که به لطف اصلاحات مسما به "ملت محبوب" ترمپ که قیمت دواها را به سطوح قابل مقایسه با سایر کشورهای توسعه ‌یافته کاهش داده است، دواهای تجویزی مقرون به صرفه ‌تر شده‌ است.

بیانیه حاکیست که این اصلاحات از طریق یک وبسایت فدرال به نام TrumpRx.gov که قیمت‌های تخفیف‌ دار برای دواهای برند را برای امریکایی‌های فاقد بیمه ارایه می ‌دهد، صرفه‌ جویی مستقیمی را برای بیماران به ارمغان آورده است.

گروهی متشکل از حدود سی و شش عضو دموکرات کانگرس سخنرانی ترمپ را تحریم کردند و در عوض در چمن منتهی میان مقر کانگرس ایالات متحده و قصر سفید جمع شدند تا برای جمعیت چند صد نفره سخنرانی کنند.

سناتور کریس مورفی در سخنرانی در این رویداد وضعیت کشور را "بحرانی" توصیف کرد.

برخی دیگر از قانونگذاران دموکرات به گروهی از روزنامه ‌نگاران و افراد مشهور در کلپ مطبوعاتی ملی در واشنگتن دی‌سی پیوستند تا در رویداد دیگر در برابر خطابهٔ سالانهٔ ترمپ که برگزارکنندگان آن را "وضعیت باتلاق" نامیدند، شرکت کنند.

چندین قانونگذار دموکرات که در سخنرانی سالانه شرکت کرده بودند، ترمپ را به باد انتقاد گرفتند، زیرا او قول داد که به سرکوب کلاهبرداری‌ های انجام شده توسط مهاجران غیرقانونی در ایالت مینه‌سوتا و جاهای دیگر ادامه دهد.

بسیاری از دموکرات‌های حاضر در جلسه نیز در بیشتر بخش سخنرانی آقای ترمپ به چوکی ‌هایشان نشستند، در حالی که جمهوری‌ خواهان مرتباً می‌ایستادند تا دستاوردهای رییس جمهور ترمپ در تأمین امنیت مرز ایالات متحده، کاهش تورم و ارایه تخفیف مالیاتی برای کارگران امریکایی را مورد تحسین قرار دهند.