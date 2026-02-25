دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، شام سه شنبه ۲۴ فبروری در خطابهٔ سالانه‌اش به ملت امریکا گفت که با وصف هشدارها، ایران به جاه طلبی‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

رییس جمهور ترمپ همچنین گفت که رژیم ایران میزایل‌هایی را انکشاف داده است که می‌تواند اروپا و پایگاه‌های ایالات متحده را در خارج تهدید کند. او افزود که تهران سرگرم کار برای ساختن میزایل‌هایی است که به زودی به ایالات متحده خواهد رسید.

رییس جمهور ترمپ گفت که پس از عملیات "چکش نیمه شب" در سال گذشته که منجر به "نابودی" تاسیسات هسته‌ای ایران شد، به آن کشور هشدار داده شد که در آینده برای بازسازی برنامهٔ تسلیحاتی تلاش نکند.

دونالد ترمپ گفت: "با این حال آنان همچنان ادامه می‌دهند و اکنون دوباره جاه‌طلبی‌های شوم هسته‌ای خود را دنبال می‌کنند."

رییس جمهور ترمپ گفت: "ترجیح من این است که این مشکل از طریق دپلوماسی حل شود - اما یک چیز قطعی است: من هرگز اجازه نخواهم داد که حامی شماره یک تروریزم در جهان سلاح هسته‌ای داشته باشد."

او گفت که رژیم ایران و "نیابتی‌های قاتل"‌ آن در ۴۷ سال گذشته جز "پخش تروریزم و مرگ" کار دیگری نکرده اند. به گفتهٔ رییس جمهور ترمپ، رژیم ایران با کارگذاری بم‌های کنار جاده، هزاران سرباز امریکایی را کشته و زخمی کرده است.

رییس جمهور ترمپ همچنین گفت که نیروهای امنیتی رژیم ایران در جریان اعتراضات سرتاسری که در اواخر دسمبر سال گذشته شکل گرفت، کم از کم ۳۲هزار معترض را در کشور خودشان کشتند.

ترمپ گفت که در ده ماه نخست دور دوم تصدی ریاست جمهوری خود هشت جنگ را خاتمه بخشیده و افزود که "سرسختانه" تلاش می کند تا نهمین جنگ، جنگ میان روسیه اوکراین را که چهار سال پیش شعله‌ور شد- پایان ببخشد.

امنیت در نیم کرهٔ غربی، بخش دیگر استراتیژیک بود که رییس جمهور ترمپ در خطابهٔ سالانهٔ خود، در بخش سیاست خارجی بر آن تمرکز کرد. او گفت که حکومت وی در حال بازگرداندن امنیت و تسلط امریکا در نیم‌کرۀ غربی است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "برای تامین منافع ملی و دفاع از کشورمان در برابر خشونت، مواد مخدر، تروریزم و دخالت خارجی اقدام می‎کنیم. سال‌هاست که بخش‌های بزرگی از خاک منطقۀ ما، از جمله بخش‌های بزرگی از مکسیکو، توسط کارتل‌های مواد مخدر قاتل کنترول می‌شود".

ترمپ گفت که عملیات سوم جنوری که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا شد، یک "پیروزی عظیم" برای امنیت ایالات متحده بود و برجسته کرد که این مداخله "یک آغاز جدید درخشان را به روی مردم ونزویلا گشود".

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که حکومت وی با دیلسی رودریگز، رییس جمهور جدید ونزویلا، کار می‌کند و به گفتهٔ وی ایالات متحده در چند هفتهٔ اخیر بیش از ۸۰ میلیون بیرل تیل از ونزویلا دریافت کرده است.